El tremendo elogio de la prensa italiana a Nico Paz por su nivel en la Serie A

El presente de Nico Paz en el fútbol italiano sigue en ascenso y cada actuación refuerza su condición de revelación en la Serie A. Con 21 años, el mediapunta argentino no solo suma números destacados, sino que también se posiciona como una de las piezas más influyentes de su equipo en la temporada.

Su impacto se refleja tanto en el juego como en los resultados de Como 1907 , que pelea en la parte alta de la tabla. En ese contexto, el aporte del futbolista de la Selección argentina resulta clave para sostener las aspiraciones del club.

Las últimas presentaciones terminaron de consolidarlo como uno de los nombres propios del torneo, generando repercusión en medios especializados.

Incluso en un partido adverso, Nico Paz logró destacarse. En la derrota 2-1 frente a Sassuolo, convirtió un gol de cabeza, sumando su tercer tanto consecutivo tras sus conquistas ante Inter y Pisa.

El rendimiento del argentino fue destacado por Gazzetta dello Sport, que puso el foco en su mentalidad competitiva y su influencia dentro del equipo.

“Cualquiera que pensara que el fuego del argentino se había apagado después de un inicio fulgurante estaba muy equivocado: el talento, propiedad del Real Madrid, todavía tiene un gran deseo de marcar la diferencia, y de arrastrar a Como hacia zona de Champions League“, señalaron.

Como 1907, protagonista

Los números respaldan el momento de Nico Paz. Con 12 goles y 6 asistencias, se ubica entre los jugadores más determinantes de la Serie A en la actual temporada.

Como 1907, por su parte, se mantiene en la lucha por los puestos de clasificación a competencias europeas. Con 58 puntos, ocupa el quinto lugar y se encuentra a corta distancia de la zona de Champions League.

En ese escenario, el argentino aparece como uno de los líderes futbolísticos del equipo, aportando tanto en la definición como en la generación de juego.

nico paz1 El presente de Nico Paz en el Como lo consolida como figura. Instagram @nicopaz1o

Un futuro que genera expectativa

El nivel mostrado por Nico Paz también reactivó el interés en torno a su futuro. El futbolista pertenece a Real Madrid, que cuenta con una cláusula de recompra accesible en relación con su crecimiento deportivo.

Mientras su valor de mercado continúa en alza, la posibilidad de un regreso al club español gana fuerza de cara a las próximas temporadas.

Por ahora, el argentino mantiene el foco en su presente en Italia, donde sigue acumulando actuaciones que lo posicionan como una de las jóvenes figuras del fútbol europeo.