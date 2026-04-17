La firme sentencia de Nico Paz sobre la posibilidad de volver al Real Madrid: "No quiero pensar en esas cosas"

Nico Paz está viviendo un presente soñado en el Como 1907 . El volante argentino, que llegó desde el Real Madrid , fue ganándose un lugar dentro del equipo que comanda Cesc Fábregas y hoy es sin dudas la gran figura del equipo sensacional de la Serie A.

Este gran presente hizo que el cuadro español ponga toda la atención en él, ya que a final de temporada tiene una opción de recompra. Ante esta situación, el mediocampista de la Selección argentina se mostró muy tranquilo al hablar sobre la posibilidad de volver al cuadro más ganador de todos los tiempos, donde solamente disputó 8 partidos y convirtió un gol (frente al Napoli en la Champions 2024).

“No quiero pensar en esas cosas. Estoy 100% concentrado aquí, en Como . Quiero darlo todo en el campo. Luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos”, sentenció en una entrevista con Sport Mediaset.

Por otro lado, Paz recordó el momento de su primer gol con el Merengue: “Fue pura felicidad, era un ‘chico’, pienso en mi segundo partido con el primer equipo. Marcar en la Liga de Campeones contra un equipo como el Napoli, con los monstruos que jugaban en Madrid, en un estadio como el Bernabéu… cuando marqué, todo el mundo gritaba y coreaba mi nombre, fue una sensación increíble”, lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1729980754531176689&partner=&hide_thread=false Golazo del argentino Nico Paz en el Real Madrid para darle el triunfo agónico al conjunto blanco ante Napoli en la Champions League. Siendo su primer gol en primera, a los 19 años.

Los argentinos están encendidos en la mejor competición de todas.pic.twitter.com/YTgoDCr36L — SpiderCARP (@SpiderCarp23) November 29, 2023

Y por último se refirió a cuanto creció como futbolista en la Serie A: “Creo que he madurado en todos los aspectos. Llegué aquí procedente del Real Madrid Castilla, sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A, y ahora me siento mucho más maduro , más preparado para jugar a este nivel. Es una buena liga, y pienso en mejorar cada día para seguir creciendo”, cerró.

Como es la situación de Nico Paz en el Como y ¿podría volver al Madrid en junio?

En cuanto a la situación de Nico Paz, el panorama es claro: aunque Como 1907 solo aceptaría negociar por una cifra elevada, Real Madrid mantiene una opción de recompra fijada en 9 millones de euros, lo que le permitiría recuperar al jugador si decide ejecutar esa cláusula.

De esta manera, tras el Mundial y una vez definido el entrenador para la próxima temporada, la dirigencia del conjunto merengue tomará una decisión sobre su futuro. Cabe destacar que, si no utiliza esta opción en el próximo mercado, perderá definitivamente la posibilidad de repescar al futbolista en futuras ventanas.