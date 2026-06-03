El mensaje de Nico Paz que llevó tranquilidad a la Selección argentina de cara al debut mundialista

La situación física de Nico Paz es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico de Lionel Scaloni a pocos días del inicio del Mundial 2026 . El volante del Como continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y su evolución es seguida de cerca por la Selección argentina .

Las alarmas se encendieron en las últimas horas debido a distintas versiones que indicaban que el mediocampista podría tener dificultades para llegar en condiciones a la Copa del Mundo. Incluso comenzó a mencionarse el nombre de Emiliano Buendía como posible alternativa en caso de que fuera necesario realizar una modificación en la lista.

Sin embargo, el propio futbolista salió a llevar tranquilidad con una publicación en sus redes sociales. Desde el predio de entrenamiento de la Selección en Kansas, compartió una imagen acompañada por un mensaje que rápidamente generó alivio entre los hinchas argentinos.

"Últimos días de recuperación. ¡Con muchas ganas de arrancar!", escribió Paz junto a una fotografía en la que se lo observa trabajando en su puesta a punto física para volver a entrenarse a la par de sus compañeros.

El jugador arrastra la lesión desde el último encuentro del Como en la Serie A ante Hellas Verona, cuando sufrió un fuerte golpe en una acción con el defensor argentino ex Boca, Nicolás Valentini. Desde entonces viene realizando un tratamiento específico para dejar atrás las molestias y llegar en plenitud al Mundial.

Por ahora, Scaloni y su cuerpo técnico mantienen la cautela. Los próximos entrenamientos y los amistosos frente a Honduras e Islandia serán determinantes para evaluar la respuesta física de Paz y definir si estará disponible para el debut de la Selección argentina ante Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas City.