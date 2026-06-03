La insólita anécdota de Tim Payne borracho en pandemia que volvió a salir a la luz antes del Mundial 2026
El futbolista Tim Payne, que jugará el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, protagonizó un insólito episodio en Australia durante el Covid.
En medio de la viralización que atraviesa Tim Payne, el futbolista que disputará el Mundial 2026 con Nueva Zelanda y que hace algunos días habló sobre la repercusión que generó su figura, se conoció un viejo episodio que lo tuvo como protagonista durante la pandemia, cuando fue detenido por la Policía.
El hecho se remonta a la época del Covid-19. El defensor de 32 años fue detenido en Australia, cuando jugaba para el Wellington Phoenix, por conducir en estado de ebriedad.
La anécdota de Tim Payne durante la pandemia
Todo ocurrió cuando Payne viajaba junto a Oli Sail, por entonces compañero de equipo, en un carrito de golf por la vía pública y bajo los efectos del alcohol.
La multa económica que tuvo que pagar
Tras ser detenido por la Policía junto a Sail, el futbolista recibió una multa de 700 dólares australianos. Además de la sanción económica, Payne fue suspendido por cuatro partidos por la Federación Australiana de Fútbol (FFA), luego de haber infringido el Código Nacional de Conducta.