Mercedes-Benz presenta un nuevo Clase C 100% eléctrico

La Clase C siempre ha sido una de las series de modelos más vendidas y populares de Mercedes-Benz : una historia de éxito marcada por la innovación. Ahora, Mercedes-Benz vuelve a liderar el segmento con la primera Clase C totalmente eléctrica.

En un mundo en constante cambio, ofrece una bienvenida sensación de coherencia. Se mantiene fiel a sus valores fundamentales de elegancia, confort, inteligencia y deportividad, elevándolos a un nuevo nivel. Con este modelo eléctrico, Mercedes-Benz ofrece a sus clientes otra atractiva manera de conducir su propia Clase C: una berlina que expresa a la perfección su individualidad y estilo de vida.

El nuevo Clase C eléctrico eleva esta sensación de "Bienvenido a casa" a nuevas cotas, con un nivel de calidad y confort que destaca claramente en este segmento. Encarna a la perfección lo que Mercedes-Benz , como inventor del automóvil, ha representado durante los últimos 140 años: impulsar el progreso automovilístico con un espíritu pionero e innovaciones que ofrecen beneficios tangibles a los clientes.

Elegancia con un carisma impresionante: con su silueta tipo coupé, su icónica parrilla con 1.050 puntos iluminados y su expresiva parte trasera GT, el nuevo Clase C eléctrico encarna con pasión el último lenguaje de diseño de Mercedes-Benz , convirtiéndolo en una declaración única y muy deseable en el segmento de tamaño mediano.

El nuevo Clase C eléctrico ofrece un confort climático destacado poco después de entrar, incluso en invierno y sin preacondicionar el habitáculo. Por ejemplo, en un trayecto de 20 minutos a -7 grados Celsius, el interior se calienta el doble de rápido que en los modelos convencionales y, gracias a la bomba de calor , consume aproximadamente la mitad de energía.

Crea tu propio cielo estrellado: 162 estrellas se iluminan en el techo panorámico "SKY CONTROL". Adoptan el color de la iluminación ambiental seleccionada individualmente; un cielo estrellado difícilmente podría ser más personal.

Tecnología de vanguardia para una experiencia inmersiva y atractiva: la pantalla MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas sin fisuras establece nuevos estándares, creando una experiencia de conducción y espacial integral.

La innovadora tecnología de retroiluminación matricial con más de 1.000 LED individuales y zonas de brillo ajustables de forma independiente proporciona información clara para el conductor y entretenimiento personalizado para el pasajero delantero.

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El Clase C más deportivo de la historia: un nuevo nivel de placer al volante. Esta berlina eléctrica es extremadamente ágil en las curvas y tan suave como un Clase S en viajes largos. Incorpora dirección en el eje trasero con un ángulo de giro de 4,5 grados, lo que reduce el radio de giro a 11,2 metros, y suspensión neumática AIRMATIC con amortiguación predictiva basada en datos de Car-to-X 4 y Google Maps.

El asistente virtual MBUX con IA generativa mantiene conversaciones complejas gracias a su memoria, respondiendo como un amigo informado. La navegación con inteligencia eléctrica, el sistema de navegación envolvente MBUX y la pantalla de visualización frontal con realidad aumentada garantizan una orientación clara, incluso en situaciones de tráfico complejas.

Siempre actualizado y personalizable: el sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS) permite actualizaciones inalámbricas periódicas para todo el software del vehículo. Esto mantiene el Clase C a la vanguardia durante años, añadiendo nuevas funciones sin necesidad de acudir a un taller, desde sistemas de entretenimiento hasta sistemas de asistencia a la conducción.

Consumo y autonomía del nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico

El nuevo Clase C eléctrico tiene una autonomía de hasta 762 kilómetros gracias a su alta aerodinámica e innovaciones como la bomba de calor y el sistema de frenado de una sola caja con una potencia de recuperación de hasta 300 kW. La tecnología de 800 voltios y una nueva batería con 94 kWh de contenido energético útil permiten una autonomía de hasta 325 kilómetros en tan solo 10 minutos.

El nuevo Clase C eléctrico impresiona en el uso diario, en viajes y en el tiempo libre. Ofrece un amplio espacio de almacenamiento gracias a su generoso interior, baúl variable y un inigualable "frunk" delantero de 101 litros. Con una capacidad de remolque de hasta 1,8 toneladas y sistemas de asistencia de última generación, es versátil y seguro.

Seguridad del Mercedes-Benz Clase C eléctrico

Protección proactiva en cada situación: un nuevo referente en seguridad. Desde DISTRONIC y la asistencia MB.DRIVE hasta la función de curva PRE-SAFE, el nuevo Clase C eléctrico ofrece completas funciones de seguridad activa y pasiva. Entre las innovadoras funciones de asistencia opcionales se incluye MB.DRIVE ASSIST PRO, que permite una experiencia de conducción fluida de punto a punto, incluso en tráfico urbano denso. El lanzamiento al mercado comienza en EE. UU. La posterior expansión a otros mercados dependerá de la normativa local.