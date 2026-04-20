Bombazo en la Fórmula 1: los importantes cambios que implementó la FIA para la temporada 2026

Tras los GP de Australia, China y Japón, la FIA, equipos y fabricantes acordaron una serie de modificaciones que debutarán en el GP de Miami.

Tras una cumbre entre la FIA, la FOM, directores de equipo y fabricantes de unidades de potencia, la Fórmula 1 anunció una batería de cambios en el reglamento técnico 2026. Las modificaciones surgen a partir del análisis de las primeras tres fechas y del feedback de los pilotos, con el objetivo de corregir aspectos que venían generando críticas.

Los ajustes comenzarán a aplicarse desde el Gran Premio de Miami del 3 de mayo, salvo los cambios en las largadas, que serán probados durante ese mismo fin de semana. En clasificación, la intención es reducir el ahorro extremo de energía y fomentar vueltas más agresivas: se baja la recarga máxima permitida, se limita el uso del “superclip” y se incrementa su potencia pico, buscando un mejor equilibrio entre rendimiento y espectáculo.

Los nuevos cambios en el reglamento de la Fórmula 1 En carrera, las modificaciones apuntan a evitar diferencias bruscas de potencia entre autos. El Boost tendrá un tope más controlado, mientras que el MGU-K mantendrá su potencia máxima en zonas clave como salidas de curva y adelantamientos, pero se reducirá en otros sectores para evitar velocidades de cierre peligrosas sin afectar las maniobras de sobrepaso.

Fórmula 1 La Fórmula 1 tiene un nuevo reglamento técnico y algunos pilotos lo festejan. EFE

En cuanto a las largadas, se implementará un sistema de seguridad que detecta autos con baja aceleración tras soltar el embrague. En esos casos, el MGU-K se activará automáticamente para garantizar una salida segura, acompañado de señales visuales para advertir al resto de los pilotos. Además, se ajustará el manejo de la energía en la vuelta de formación para corregir inconsistencias detectadas.