George Russell cruzó a Max Verstappen tras sus constantes críticas al nuevo reglamento de la Fórmula 1: "No se quejaba cuando ganaba"
George Russell, piloto de Mercedes, le respondió al tetracampeón del mundo de Red Bull por sus críticas al nuevo reglamento de la Máxima.
Desde su primera aparición en pista durante las pruebas comunitarias en Barcelona, Max Verstappen dejó en claro su descontento con el nuevo reglamento impulsado por la FIA para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés cuestionó especialmente el enfoque en la gestión de la energía y los cambios en la dinámica de carrera.
El tetracampeón del mundo, que actualmente se ubica 9° tras las primeras tres fechas, fue contundente al describir a los nuevos monoplazas como “Fórmula E con esteroides”. Incluso, fue más allá y dejó abierta la posibilidad de abandonar la categoría a fin de año si no se producen modificaciones en la normativa.
Si bien varios pilotos manifestaron posturas similares, no todos coinciden con esa visión crítica. Algunos protagonistas consideran que el cambio de reglamento representa un desafío diferente dentro de la categoría y prefieren adaptarse a las nuevas condiciones.
George Russell cruzó a Max Verstappen tras sus constantes críticas al nuevo reglamento de la F1
Entre ellos aparece George Russell, quien junto a Kimi Antonelli dominó el arranque del campeonato. Ambos pilotos se repartieron las victorias en las carreras de Australia, China y Japón, marcando el ritmo en este nuevo escenario técnico.
“Yo creo que la Fórmula 1 está por encima de cualquier piloto. A mí tampoco me gustaba pilotar el auto de 2022, con ese porpoising que nos destrozaba la espalda. En ese entonces, Max no se quejaba porque estaba ganando”, sentenció el piloto de 28 años en diálogo con el sitio SkySports.