George Russell cruzó a Max Verstappen tras sus constantes críticas al nuevo reglamento de la Fórmula 1: "No se quejaba cuando ganaba"

George Russell, piloto de Mercedes, le respondió al tetracampeón del mundo de Red Bull por sus críticas al nuevo reglamento de la Máxima.

George Russell le respondió Max Verstappen por las críticas al reglamento de la Fórmula 1. Foto: Motorsport

Desde su primera aparición en pista durante las pruebas comunitarias en Barcelona, Max Verstappen dejó en claro su descontento con el nuevo reglamento impulsado por la FIA para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El neerlandés cuestionó especialmente el enfoque en la gestión de la energía y los cambios en la dinámica de carrera.

El tetracampeón del mundo, que actualmente se ubica 9° tras las primeras tres fechas, fue contundente al describir a los nuevos monoplazas como “Fórmula E con esteroides”. Incluso, fue más allá y dejó abierta la posibilidad de abandonar la categoría a fin de año si no se producen modificaciones en la normativa.

max verstappen Verstappen analizó la nueva generación de autos y apuntó contra el exceso de gestión energética. Instagram @redbullracing

Si bien varios pilotos manifestaron posturas similares, no todos coinciden con esa visión crítica. Algunos protagonistas consideran que el cambio de reglamento representa un desafío diferente dentro de la categoría y prefieren adaptarse a las nuevas condiciones.

George Russell cruzó a Max Verstappen tras sus constantes críticas al nuevo reglamento de la F1 Entre ellos aparece George Russell, quien junto a Kimi Antonelli dominó el arranque del campeonato. Ambos pilotos se repartieron las victorias en las carreras de Australia, China y Japón, marcando el ritmo en este nuevo escenario técnico.