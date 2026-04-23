Cuándo y dónde será la primera prueba de Franco Colapinto con el Lotus/Alpine en Buenos Aires

Tras la llegada del monoplaza al país, se reveló cuándo y dónde será la primera vez que Colapinto se suba al Lotus E20 con los colores de la escudería francesa.

El Lotus E20 que conducirá Franco Colapinto tendrá su primera prueba el domingo de la exhibición.

Faltan menos de dos días para que Franco Colapinto se suba al Lotus E20 con motor V8 y de una exhibición en Buenos Aires que promete ser única e inigualable. El pilarense y el monoplaza ya se encuentran en el país para ultimar detalles de cara a un evento que contará con la presencia de miles de fanáticos.

No obstante, en las últimas horas se conoció un sorpresivo dato y que le puso un condimento especial al show: el piloto de Alpine no hará test previos arriba del monoplaza.

Franco Colapinto tendrá su primer contacto con el Lotus E20 en la exhibición del domingo Según informó Olé, el primer contacto que tendrá Franco Colapinto con el Lotus E20 se concretará directamente el día de la exhibición, sin pruebas ni ensayos previos en pista. La preparación se limitará exclusivamente a la puesta a punto de la butaca, un detalle clave para asegurar la comodidad y el control del piloto dentro del habitáculo.

alpine colapinto Colapinto tendrá su primera prueba a bordo del Lotus E20 el mismo día de la exhibición. Instagram @alpinef1team

El equipo prevé que el número 43 complete una serie de vueltas de reconocimiento el mismo domingo de la exhibición, ya al volante del monoplaza, como paso previo a exigir el rendimiento del auto. En ese marco, el motor V8 aparece como uno de los grandes protagonistas de la jornada, con su característico rugido como sello distintivo del espectáculo.