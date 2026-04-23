Comenzaron los cortes de tránsito por el "Mini GP" de Franco Colapinto: qué avenidas principales están afectadas
Comenzó el operativo de seguridad por la exhibición de Franco Colapinto en Palermo. A tres días del evento, la Ciudad inicia cortes estratégicos en Av. del Libertador y Av. Sarmiento que se extenderán por una semana.
La cuenta regresiva para ver a Franco Colapinto al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires ha comenzado. Este domingo 26, el piloto argentino realizará una exhibición histórica sobre un Lotus E20 (con branding de Alpine), marcando el regreso de un sonido de motor de la máxima categoría al país tras 14 años de ausencia.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno de la Ciudad ha dispuesto un cronograma de cortes de tránsito que afectará principalmente a la zona de Palermo durante el armado, el día de la exhibición y el posterior desmontaje.
Cronograma detallado de cortes de tránsito en Palermo
Las interrupciones a la circulación serán progresivas y afectarán avenidas neurálgicas de la zona norte.
Jueves 23 (Desde las 22:00)
Comienzan las tareas de infraestructura pesada con los siguientes puntos críticos:
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Av. del Libertador: Corte de contracarril y bicisenda norte (entre Bullrich y Casares).
Av. del Libertador y Av. Sarmiento: Cortes parciales de carriles (lado sur y norte respectivamente).
Zona de logística: Estacionamiento de producción en Av. Colombia y Av. Adolfo Berro.
Sábado 25 (Víspera del evento)
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Desde las 8:00: Corte total en Av. Sarmiento, entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.
Desde las 16:00: Se suman cierres totales en Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares) y el cuadrante de Infanta Isabel, Iraola y Pedro Montt.
Calles transversales afectadas: Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Sta. María de Oro, República de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria y Ugarteche.
Domingo 26: El día del evento (De 7:00 a 18:00)
El perímetro estará completamente cerrado para garantizar la seguridad del público y del piloto:
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Av. Sarmiento: Corte total entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.
Av. del Libertador: Corte total entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
Cierres adicionales: Av. Adolfo Berro, Av. Cerviño (tramos específicos), Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.
Desmontaje y liberación de calles
Es importante destacar que el tránsito no volverá a la normalidad de inmediato. El desarme de los módulos de oficina y backstage en Av. Infanta Isabel se mantendrá hasta el miércoles 29 de abril.