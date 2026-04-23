Comenzaron los cortes de tránsito por el "Mini GP" de Franco Colapinto: qué avenidas principales están afectadas

Comenzó el operativo de seguridad por la exhibición de Franco Colapinto en Palermo. A tres días del evento, la Ciudad inicia cortes estratégicos en Av. del Libertador y Av. Sarmiento que se extenderán por una semana.

La cuenta regresiva para ver a Franco Colapinto al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires ha comenzado. Este domingo 26, el piloto argentino realizará una exhibición histórica sobre un Lotus E20 (con branding de Alpine), marcando el regreso de un sonido de motor de la máxima categoría al país tras 14 años de ausencia.

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno de la Ciudad ha dispuesto un cronograma de cortes de tránsito que afectará principalmente a la zona de Palermo durante el armado, el día de la exhibición y el posterior desmontaje.

Cronograma detallado de cortes de tránsito en Palermo Las interrupciones a la circulación serán progresivas y afectarán avenidas neurálgicas de la zona norte.

mapa de cortes Algunas calles continuarán cortadas hasta el miércoles 29 inclusive. GCBA

Jueves 23 (Desde las 22:00)