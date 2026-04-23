Atento, Colapinto: el llamativo cambio que implementó la Fórmula 1 para el Gran Premio de Miami

De cara a la cuarta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, habrá una modificación para la primera y única práctica del fin de semana.

Luego de un mes de parate por la suspensión de los GP de Baréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 se prepara para retomar la actividad en el primer fin de semana de mayo, del 1° al 3, con la disputa del Gran Premio de Miami, la primera cita del año en Estados Unidos.

En medio de los recientes cambios reglamentarios, la categoría también introdujo una modificación específica para esta fecha, según comunicó a través de sus canales oficiales. La novedad impacta directamente en la jornada del viernes, clave para la puesta a punto de los monoplazas.

El llamativo cambio que implementó la Fórmula 1 para el GP de Miami Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fia/status/2047299491032699251&partner=&hide_thread=false Miami Grand Prix Free Practice 1 extended to 90 mins #FIA #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/jC7Kn3WLQU — FIA (@fia) April 23, 2026

La práctica libre tendrá una duración de 90 minutos en lugar de la hora habitual. Este ajuste responde al formato del fin de semana, que contará con una única sesión de clasificación y la presencia de una carrera Sprint, lo que obliga a optimizar el tiempo disponible en pista.

“Gran Premio de Miami: Primera Práctica Libre extendida a 90 minutos”, publicó en sus redes sociales la FIA, junto a una imagen en la que repitieron la información, y añadieron que será solo para este GP, sin especificar qué pasará en los otros que tengan carrera Sprint (Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur).