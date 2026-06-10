Esperado anuncio de la FIA sobre el futuro de la Fórmula 1
La decisión involucra a todas las partes clave de la categoría y apunta a resolver desafíos detectados en el inicio de la temporada.
La Fórmula 1 dio un nuevo paso en la evolución de su reglamento al alcanzar un acuerdo para introducir modificaciones en las normativas Técnica, Deportiva y Financiera que regirán durante las temporadas 2027 y 2028. La decisión fue consensuada entre la FIA, Formula One Management (FOM), los equipos y los fabricantes de unidades de potencia.
El acuerdo llegó después de varios meses de conversaciones iniciadas durante las primeras competencias de la temporada 2026. Las reuniones tuvieron como eje principal las inquietudes detectadas en torno a la gestión energética de los nuevos motores, uno de los aspectos más innovadores del reglamento técnico estrenado este año.
Según se informó, el objetivo de las modificaciones es optimizar el equilibrio entre el rendimiento de los motores de combustión interna y los sistemas de recuperación de energía, además de mejorar el desarrollo de las sesiones de clasificación sin afectar el espectáculo y la competitividad que ofrecen las carreras.
Un nuevo equilibrio para las unidades de potencia
De acuerdo con el sitio oficial de la Fórmula 1, el paquete de cambios contempla un reequilibrio gradual entre la contribución de los motores de combustión interna y los sistemas de recuperación de energía durante las temporadas 2027 y 2028. También incorpora ajustes específicos en la potencia de los motores, el flujo de energía del combustible y el despliegue de los sistemas de recuperación energética.
Las modificaciones incluyen además una mayor flexibilidad en la gestión de la energía, un aspecto que generó debates desde la entrada en vigor de las nuevas unidades de potencia en 2026.
Junto con estos cambios técnicos, las partes involucradas acordaron medidas complementarias relacionadas con las condiciones de suministro de las unidades de potencia, diversos procedimientos operativos durante los fines de semana de carrera y aspectos vinculados a la normativa financiera.
La FIA acelerará el proceso de aprobación
Desde el organismo rector destacaron que el reglamento de 2026 fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de automóviles y los proveedores de motores. En ese contexto, las modificaciones ahora acordadas representan una continuidad de ese proceso colaborativo.
El objetivo es corregir desafíos operativos detectados durante la implementación de las nuevas reglas sin alterar los principios fundamentales que inspiraron la reforma técnica más importante de los últimos años.
Tras alcanzar el consenso entre todas las partes involucradas, la FIA anunció que acelerará el proceso formal de aprobación para brindar claridad regulatoria con suficiente antelación y permitir que equipos y fabricantes puedan adaptarse a los requisitos revisados.
Los cambios serán presentados ante el Consejo Mundial del Deporte del Motor el próximo 23 de junio en Macao, instancia en la que deberán recibir la aprobación definitiva para convertirse oficialmente en parte del reglamento de la Fórmula 1 para 2027 y 2028.