Esperado anuncio de la FIA sobre el futuro de la Fórmula 1

La decisión involucra a todas las partes clave de la categoría y apunta a resolver desafíos detectados en el inicio de la temporada.

La Fórmula 1 dio un nuevo paso en la evolución de su reglamento al alcanzar un acuerdo para introducir modificaciones en las normativas Técnica, Deportiva y Financiera que regirán durante las temporadas 2027 y 2028. La decisión fue consensuada entre la FIA, Formula One Management (FOM), los equipos y los fabricantes de unidades de potencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fia/status/2064758618138816671&partner=&hide_thread=false The FIA, FOM, Teams and Power Unit Manufacturers have agreed a package of changes to the Formula 1 Technical, Sporting and Financial Regulations for 2027 and 2028.#FIA #F1https://t.co/nyjelOzY1B — FIA (@fia) June 10, 2026 El acuerdo llegó después de varios meses de conversaciones iniciadas durante las primeras competencias de la temporada 2026. Las reuniones tuvieron como eje principal las inquietudes detectadas en torno a la gestión energética de los nuevos motores, uno de los aspectos más innovadores del reglamento técnico estrenado este año.

Según se informó, el objetivo de las modificaciones es optimizar el equilibrio entre el rendimiento de los motores de combustión interna y los sistemas de recuperación de energía, además de mejorar el desarrollo de las sesiones de clasificación sin afectar el espectáculo y la competitividad que ofrecen las carreras.

Un nuevo equilibrio para las unidades de potencia De acuerdo con el sitio oficial de la Fórmula 1, el paquete de cambios contempla un reequilibrio gradual entre la contribución de los motores de combustión interna y los sistemas de recuperación de energía durante las temporadas 2027 y 2028. También incorpora ajustes específicos en la potencia de los motores, el flujo de energía del combustible y el despliegue de los sistemas de recuperación energética.

cambios f1 La Fórmula 1 avanza con nuevas normas para 2027 y 2028 tras el estreno de los motores 2026. www.formula1.com Las modificaciones incluyen además una mayor flexibilidad en la gestión de la energía, un aspecto que generó debates desde la entrada en vigor de las nuevas unidades de potencia en 2026.