Qué esperar de las reuniones de la Fórmula 1 sobre el reglamento 2026

La Fórmula 1 pondrá en marcha el proceso formal de revisión del reglamento técnico previsto para 2026, en medio de inquietudes surgidas tras las primeras competencias del año. El objetivo es analizar posibles ajustes que permitan mejorar tanto la seguridad como la calidad del espectáculo.

El primer paso será una reunión técnica clave en la que participarán especialistas de los equipos y fabricantes de unidades de potencia. Allí se debatirán ideas y simulaciones, aunque no se esperan resoluciones inmediatas ni anuncios concretos en el corto plazo.

Este encuentro, programado para el jueves 9 de abril, representa el inicio de un procedimiento más amplio que se extenderá durante varias semanas. A pesar de que existe coincidencia en la necesidad de introducir mejoras, el contexto competitivo de la categoría podría dificultar acuerdos rápidos.

Según un artículo publicado por The Race, la estrategia adoptada contempla una serie de reuniones progresivas para evaluar en profundidad los posibles cambios antes de tomar decisiones definitivas.

Durante los primeros meses del año, dirigentes de la FIA , la Fórmula 1 y los equipos ya mantuvieron contactos preliminares para identificar los principales puntos críticos del reglamento. Entre ellos aparecen cuestiones vinculadas al comportamiento de los autos y a la complejidad de las nuevas unidades de potencia.

La suspensión de algunas carreras en Medio Oriente abrió una ventana inesperada para avanzar con mayor planificación, evitando medidas urgentes que pudieran generar efectos no deseados en pista.

fórmula 1 La Fórmula 1 activa la revisión de sus reglas 2026. Instagram @alpinef1team

Los temas técnicos en debate

Uno de los focos principales estará puesto en la gestión de la energía de los monoplazas. Se analizan alternativas como aumentar la capacidad de recuperación energética o modificar los límites actuales de uso.

También se estudian cambios aerodinámicos, especialmente en recta, con el objetivo de reducir la resistencia sin comprometer la seguridad. Estas evaluaciones requieren simulaciones detalladas para evitar consecuencias negativas.

Otro punto relevante es el procedimiento de salida. Se discute la posibilidad de ajustar las reglas para asegurar que los autos lleguen a la largada con condiciones más uniformes, evitando inconsistencias observadas en algunas carreras.

Así fue la largada del Gran Premio de Australia Así fue la largada del Gran Premio de Australia

El rol de los equipos y los pilotos

Las escuderías han trabajado intensamente en simulaciones internas y pruebas para medir el impacto de posibles modificaciones. Esa información será clave para orientar las decisiones técnicas.

Además, los pilotos también han aportado su visión sobre el comportamiento de los autos, especialmente en relación con la conducción y la respuesta de los sistemas híbridos. La intención es integrar todas estas perspectivas en un análisis conjunto que permita identificar soluciones viables y sostenibles.

Más allá del consenso general sobre la necesidad de ajustes, el factor competitivo podría influir en las decisiones finales. Cada equipo evalúa cómo los cambios pueden afectar su rendimiento relativo.

Desde Ferrari, su director Fred Vasseur advirtió sobre este escenario al señalar que cualquier modificación “irá en la dirección de alguien”, lo que refleja la dificultad de lograr acuerdos plenamente neutrales. En este contexto, la política interna de la categoría podría jugar un papel determinante en el resultado de las negociaciones.

La instancia final y el sistema de votación

El momento decisivo llegará el 20 de abril, cuando los directores de equipo, junto con la FIA y la Fórmula 1, se reúnan para definir qué cambios serán aprobados.

El sistema de mayoría cualificada vigente establece que no se requiere unanimidad: bastará con el respaldo de siete equipos o de la mayoría de los fabricantes de motores, según el tipo de modificación.

Este mecanismo busca evitar bloqueos individuales, aunque no elimina la posibilidad de divisiones internas que frenen reformas más profundas.

fórmula 1 Comienzan las reuniones decisivas para ajustar el reglamento técnico 2026. EFE

Lo que viene para la Fórmula 1

Cualquier decisión deberá ser posteriormente ratificada por el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA antes de entrar en vigencia, un paso que generalmente es formal si ya existe acuerdo previo.

Aun así, el desenlace sigue siendo incierto. El equilibrio entre intereses deportivos, técnicos y políticos definirá el alcance real de los cambios en el reglamento 2026.

La Fórmula 1 enfrenta así un momento clave para corregir su rumbo técnico sin comprometer la competitividad que caracteriza a la categoría.