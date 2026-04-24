HIT impulsó el coworking en Buenos Aires con la primera Coworking Latam Conference
Buenos Aires reunió a referentes del coworking en la primera Coworking Latam Conference, con HIT como protagonista y un rol clave en el mercado de oficinas.
La Ciudad de Buenos Aires fue sede de la primera edición de la Coworking Latam Conference. Este encuentro reunió a referentes del sector de espacios de trabajo flexible de toda América Latina y Europa. Tuvo como escenario central a HIT Polo, uno de los hubs de innovación y coworking más relevantes de la región.
Organizado por Marc Navarro, referente internacional del sector, el evento convocó a operadores, inversores, desarrolladores, brokers inmobiliarios y especialistas, reflejando cómo el coworking dejó de ser una solución alternativa para convertirse en una pieza estructural del mercado de oficinas en América Latina.
El coworking como motor del nuevo trabajo
En la apertura, Marc Navarro destacó: “El coworking es una industria en constante evolución, donde conviven tendencias, tecnología y nuevos modelos de negocio que redefinen la forma en que trabajamos. Pero si hay algo que se mantiene constante es el valor de la comunidad: los espacios que logran generar conexiones reales y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios son los que terminan consolidándose. Hoy el desafío no es solo crecer, sino hacerlo de forma sostenible, combinando experiencia, datos y tecnología para construir espacios más eficientes y relevantes”.
Durante el 21 y 22 de abril, HIT no solo funcionó como sede del evento, sino que se consolidó como un ejemplo concreto del modelo que la industria busca escalar: espacios diseñados para la colaboración, la flexibilidad y la integración de nuevas tecnologías en la experiencia laboral.
A lo largo de dos jornadas, la agenda combinó charlas, paneles y workshops con la participación de speakers internacionales. Se abordaron temas como la rentabilidad de los espacios flex, la evolución del modelo híbrido de trabajo, el impacto de la inteligencia artificial en la operación y las nuevas estrategias de crecimiento en un contexto de transformación del real estate corporativo.
HIT y la evolución del modelo coworking
En este contexto, Uri Iskin, CEO y cofundador de HIT, señaló: "Estamos proyectando un crecimiento de 10.000 metros cuadrados por año, acompañado de una expansión regional con foco en mercados como Brasil, México y Chile. Pero más allá del crecimiento físico, el desafío está en evolucionar el modelo: incorporar esquemas part-time que mejoren la rentabilidad de los espacios y desarrollar propuestas de wellness que respondan a una problemática cada vez más central, como la salud física y mental de las personas y las organizaciones”.
En línea con esa visión, Gabriel Bucher, cofundador y CCO de HIT Cowork, agregó: "Hoy la diferencia no pasa solo por la ubicación o el diseño del espacio, sino por el nivel de servicio que sos capaz de sostener. Trabajamos con una lógica de hotelería cinco estrellas: un servicio personalizado, cercano y humano, que realmente entiende qué necesitan nuestros clientes. Constantemente buscamos cómo optimizar su tiempo y sumar servicios que mejoren su experiencia, porque ahí es donde el espacio deja de ser solo una oficina y pasa a ser parte del día a día de las personas”.
Además, el evento contó con un espacio exclusivo en HIT Lab destinado a entrevistas uno a uno con Fer Niizawa, autor del bestseller IKIGAI, donde los asistentes pudieron acceder a conversaciones personalizadas en un formato más íntimo y reflexivo.
Esta primera edición refleja el crecimiento sostenido del coworking en América Latina, impulsado por la demanda de mayor flexibilidad por parte de empresas y profesionales, y anticipa futuras ediciones que buscarán consolidar este espacio como referencia para el sector.