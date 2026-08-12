Sustentabilidad en tiempos de ajuste: la discusión que llegó al Foro Valos

La sustentabilidad dejó de ser un tema asociado exclusivamente al cuidado del ambiente para convertirse en una discusión cada vez más vinculada con la competitividad, los costos y el acceso a los mercados. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó la primera jornada del Foro Valos 2026 , que comenzó este miércoles en la Nave Cultural de Mendoza bajo el lema “Sosteniendo el impacto positivo”.

El encuentro, organizado por Valos y coorganizado por Wines of Argentina (WofA) , reunió a empresarios, emprendedores, funcionarios y especialistas para analizar los desafíos que atraviesan las organizaciones en materia económica, social y ambiental.

La discusión adquirió especial relevancia en un contexto en el que muchas empresas se encuentran revisando sus estructuras de costos y priorizando las inversiones que consideran indispensables para sostener sus negocios. Precisamente, ese escenario fue el que llevó a Valos a poner el foco de esta edición en la necesidad de sostener las políticas de impacto positivo aun cuando el contexto económico sea adverso.

El presidente de Valos y CEO y cofundador de Reciclarg, Farid Nallim, explicó que la elección del lema surgió a partir de una preocupación que las organizaciones de la red venían transmitiendo. “Lo que hemos visto con las 60 organizaciones que forman la red de Valos, empresas, emprendedores y todos los que pertenecen a la red, es que en estos últimos años tan complejos muchas empresas nos decían que los servicios de sostenibilidad habían perdido competitividad”, señaló.

Según Nallim, la necesidad de reducir gastos llevó a que algunas compañías consideraran la sustentabilidad como una de las primeras áreas sobre las cuales recortar. “Te terminaban diciendo que estábamos en modo supervivencia, entonces tenían que reducir costos y el primer costo que se reducía era en la parte sustentable”, explicó.

Farid Nallim, presidente de Valos. Maru Mena

La sustentabilidad como negocio

Frente a ese escenario, el planteo que atravesó el Foro Valos fue modificar la mirada sobre la sustentabilidad. Para Nallim, no debería ser entendida como un gasto adicional ni como una herramienta de marketing, sino como parte de la estructura de gestión de una empresa. “La sostenibilidad no es una medición de reporte de impacto, no es ‘lo hago porque me da a lo mejor una valorización de marketing’, sino todo lo contrario: es una estructura dentro de tu organización que a la larga o a la corta te va a dar beneficios económicos”, afirmó.

El empresario sostuvo que, incluso para las compañías que no cuentan con recursos suficientes para realizar grandes inversiones, existen medidas de menor escala que pueden generar resultados. “Es un proceso largo y también podés tener pequeñas acciones de cambio que te permitan a lo mejor encontrar esos rendimientos económicos que son los que te van a solventar”, argumentó.

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de mejorar la gestión energética sin necesidad de realizar inmediatamente una gran inversión en infraestructura. Una empresa que no pueda instalar paneles solares puede reorganizar sus turnos, revisar sus horarios de mayor consumo o modificar determinados procesos para utilizar menos energía. “Mejorar tu gestión dentro de tu empresa te va a generar beneficios inmediatos económicos”, sostuvo.

La energía abrió nuevas oportunidades

La discusión energética también ocupó un lugar destacado durante la jornada. Nallim valoró el anuncio realizado en Mendoza sobre la nueva figura de Generador Virtual y consideró que puede abrir oportunidades para pequeñas empresas vinculadas con la instalación de sistemas solares. “Lo veo increíble”, afirmó.

Para el presidente de Valos, la medida puede convertirse en un ejemplo de cómo la articulación entre el Estado y el sector privado puede generar un círculo virtuoso. El acceso al financiamiento para incorporar energías renovables permitiría, según su mirada, impulsar inversiones, generar nuevos negocios para proveedores y crear empleo. “Si el Estado te permite financiarte, vos incorporás a lo mejor la parte de los paneles, le das trabajo y hablamos de generación de trabajo”, dijo.

En esa lógica se encuentra una de las ideas centrales que Valos busca instalar desde hace 23 años: la sostenibilidad también puede convertirse en un factor de competitividad. “Hacer las cosas bien termina siendo un factor de valor agregado que te va a permitir ser competitivo”, resumió Nallim.

Maru Mena

El reclamo empresario por reglas claras

La agenda del Foro también estuvo atravesada por el escenario económico y político argentino. Consultado sobre el año electoral que se aproxima y la incertidumbre que puede generar en las empresas, Nallim planteó la necesidad de contar con reglas de juego estables. “Necesitamos reglas claras que mantengan un equilibrio y que haya una gestión a largo plazo”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de la estabilidad macroeconómica para que las empresas puedan planificar sus inversiones. “La inflación tiene que ser baja porque es lo que te permite a vos presupuestar y te permite crecer”, afirmó. Para Nallim, el desafío es construir condiciones que trasciendan los ciclos políticos y permitan que las empresas puedan desarrollar proyectos de largo plazo.

El vino argentino y una exigencia que ya llegó

La discusión sobre sustentabilidad tuvo una particular relevancia para Mendoza por el peso que tiene la vitivinicultura en la economía provincial y por las exigencias que enfrentan las bodegas en los mercados internacionales. Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, explicó por qué la entidad acompañó a Valos en esta edición del foro. WofA y Valos son socios estratégicos en Red Sustenta Vitis, programa de sostenibilidad cofinanciado por la Unión Europea.

Según Pesce, el trabajo conjunto apunta especialmente a fortalecer la dimensión social de la sostenibilidad dentro de la cadena vitivinícola. Pero la ejecutiva también planteó que la industria ya no puede analizar la sustentabilidad como una decisión voluntaria. “Hoy la sostenibilidad dejó de ser una cuestión que uno elige si quiere o no quiere para ser un requerimiento para entrar a mercados”, afirmó.

La evolución de las regulaciones internacionales y las nuevas exigencias vinculadas con el comercio exterior están obligando a las empresas a adaptar sus procesos. “Tenemos que cumplir normativas internacionales, tenemos que trabajar en la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente y de las personas”, sostuvo Pesce.

Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina. Maru Mena

Certificar para seguir compitiendo

Para la industria vitivinícola, uno de los principales desafíos consiste ahora en poder demostrar ante los compradores internacionales que las empresas cumplen con esos estándares. “La mejor forma de poder demostrarle a nuestros compradores que somos confiables y que tenemos productos que respetan todas estas normativas es siguiendo las certificaciones”, explicó la CEO de WofA.

Pesce también coincidió con el planteo de Valos respecto de la necesidad de integrar la sustentabilidad a la gestión cotidiana. “La sostenibilidad hay que pensarla como un modelo de gestión”, afirmó.

La ejecutiva sostuvo que ese enfoque puede tener un impacto directo sobre el negocio, ya que puede contribuir a mejorar la rentabilidad y, al mismo tiempo, fortalecer la imagen de las empresas frente a sus clientes y la sociedad.

Una agenda que cruzó negocios, ambiente y tecnología

La primera jornada del Foro Valos 2026 incluyó además un panel sobre energía y desarrollo sostenible, con Alejandro Burlot, gerente de Energías Renovables de EMESA, y Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.

También se desarrolló el panel “Empresas que construyen futuro”, en el que participaron Walter Bressia, ex presidente de Bodegas de Argentina y fundador de Bodegas Bressia, y Farid Nallim.

La agenda continuó con debates sobre inclusión, finanzas sostenibles, inversión de impacto, estándares ESG, medición y estrategia, además del rol del compliance como herramienta para construir confianza.

El jueves 13, el foro continuará con una agenda enfocada en ciencia, biodiversidad, regeneración, conservación y tecnología. Entre los temas previstos estará también el impacto de la inteligencia artificial sobre las organizaciones y el futuro del trabajo.