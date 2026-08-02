La casa nueva que parece tener 100 años
La arquitectura abandona el minimalismo rígido y recupera ladrillos, mármol, madera y puertas antiguas para construir una casa nueva con apariencia histórica.
En Nantucket (Massachusetts, Estados Unidos), una casa nueva -desde la arquitectura, el interiorismo y el diseño- parece instalada allí desde hace décadas. El proyecto combinó materiales recuperados, tendencias tradicionales, ladrillo envejecido y artesanía con instalaciones modernas. Sus propietarios buscan viviendas nuevas con historia, pero sin las limitaciones técnicas de una propiedad antigua.
La arquitectura nueva recupera el pasado
El fenómeno ya tiene nombre: newbuild period house. con una creciente demanda por viviendas nuevas que utilizan lenguaje arquitectónico tradicional, simetría y detalles artesanales. La razón es concreta: las casas históricas suelen ofrecer carácter, pero también habitaciones pequeñas, circulaciones incómodas, poco almacenamiento y problemas de aislamiento.
En Estados Unidos, Architectural Digest identificó la misma tendencia: nuevas viviendas inspiradas en tres estilos antiguos (ver infografía) English manors, early American farmhouses y midcentury modern, construidas desde cero pero con ladrillos recuperados, mármol envejecido y tejas de arcilla importadas. El objetivo es conseguir apariencia de antigüedad manteniendo estructuras, instalaciones y climatización actuales.
Materiales que fabrican una historia
La clave está en los materiales. Una vivienda nueva puede incorporar puertas recuperadas, luminarias vintage, muebles antiguos, ladrillo recuperado y mármol de aspecto gastado. En un proyecto publicado por Architectural Digest, una casa construida en 2021 incorporó precisamente puertas antiguas y luminarias vintage para conseguir una imagen envejecida desde el primer día.
El mismo criterio aparece en Nantucket. El diseñador Andrew Kotchen construyó su propia vivienda tomando como referencia las casas tradicionales de la isla, especialmente las construidas entre las décadas de 1780 y 1820. El proyecto utilizó una composición de cuatro módulos, amplió puertas y ventanas y recurrió al paisajismo para conseguir una apariencia integrada en el tejido histórico.
El lujo de estrenar una casa con historia
La tendencia cambia una regla tradicional del mercado inmobiliario: ya no siempre se busca comprar una casa antigua para conservarla. En algunos proyectos se construye una vivienda nueva y se utilizan materiales, proporciones y técnicas que simulan décadas de historia. El resultado combina eficiencia energética, climatización moderna, instalaciones nuevas y una estética que evita la apariencia de construcción reciente.
La tendencia también coincide con un cambio en el interiorismo: después del auge de los interiores minimalistas y perfectamente nuevos, diseñadores y propietarios buscan pátina, objetos usados, madera recuperada y piezas vintage. Materiales como el latón envejecido, la madera gastada y los pisos recuperados ganaron protagonismo como recursos para aportar sensación de historia.
FUENTE: Architectural Digest — House & Garden