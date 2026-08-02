La casa nueva que parece tener 100 años

El fenómeno ya tiene nombre: newbuild period house . con una creciente demanda por viviendas nuevas que utilizan lenguaje arquitectónico tradicional, simetría y detalles artesanales. La razón es concreta: las casa s históricas suelen ofrecer carácter, pero también habitaciones pequeñas, circulaciones incómodas, poco almacenamiento y problemas de aislamiento.

Puertas recuperadas, ladrillo envejecido y luminarias vintage son algunos de los recursos utilizados para dar historia visual a esta casa nueva.

En Estados Unidos, Architectural Digest identificó la misma tendencia: nuevas viviendas inspiradas en tres estilos antiguos (ver infografía) English manors, early American farmhouses y midcentury modern, construidas desde cero pero con ladrillos recuperados, mármol envejecido y tejas de arcilla importadas. El objetivo es conseguir apariencia de antigüedad manteniendo estructuras, instalaciones y climatización actuales.

La clave está en los materiales . Una vivienda nueva puede incorporar puertas recuperadas, luminarias vintage, muebles antiguos, ladrillo recuperado y mármol de aspecto gastado. En un proyecto publicado por Architectural Digest, una casa construida en 2021 incorporó precisamente puertas antiguas y luminarias vintage para conseguir una imagen envejecida desde el primer día.

El mismo criterio aparece en Nantucket. El diseñador Andrew Kotchen construyó su propia vivienda tomando como referencia las casa s tradicionales de la isla, especialmente las construidas entre las décadas de 1780 y 1820. El proyecto utilizó una composición de cuatro módulos, amplió puertas y ventanas y recurrió al paisajismo para conseguir una apariencia integrada en el tejido histórico.

El lujo de estrenar una casa con historia

La tendencia cambia una regla tradicional del mercado inmobiliario: ya no siempre se busca comprar una casa antigua para conservarla. En algunos proyectos se construye una vivienda nueva y se utilizan materiales, proporciones y técnicas que simulan décadas de historia. El resultado combina eficiencia energética, climatización moderna, instalaciones nuevas y una estética que evita la apariencia de construcción reciente.

Más detalles de una mansión nueva pero con diseño antiguo para sumar historia, lujo y personalidad. Paul Massey - houseandgarden.co.uk

La tendencia también coincide con un cambio en el interiorismo: después del auge de los interiores minimalistas y perfectamente nuevos, diseñadores y propietarios buscan pátina, objetos usados, madera recuperada y piezas vintage. Materiales como el latón envejecido, la madera gastada y los pisos recuperados ganaron protagonismo como recursos para aportar sensación de historia.

FUENTE: Architectural Digest — House & Garden