Ronald Koeman renunció a Países Bajos tras la eliminación ante Marruecos en el Mundial

Ronald Koeman dejó de ser el técnico de Países Bajos tras quedar eliminado del Mundial por penales frente a Marruecos en los 16avos de final.

La derrota por penales frente a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026 marcó el final del ciclo de Ronald Koeman al frente de Países Bajos. El entrenador presentó la renuncia tras la caída por 3-2 desde los doce pasos, luego del empate 1-1 en los 120 minutos, y confirmó la decisión con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos", escribió Koeman. Luego agregó: "Me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó. Nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré". El DT cerró su despedida con otra reflexión: "Hubiera preferido terminar mi periodo con un título de Copa del Mundo. Desafortunadamente, ese sueño permaneció sin cumplirse. Pero sobre todo, el orgullo prevalece".

Koeman dejó la selección de Países Bajos y ya buscan a su reemplazante El posteo de Ronald Koeman en el que informó su renuncia. @ronaldkoeman En paralelo, la federación publicó un comunicado para agradecer el apoyo de los hinchas durante el Mundial y condenó los ataques racistas recibidos por algunos futbolistas tras la eliminación. "El racismo y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar: ni en el fútbol, ni en línea ni en nuestra sociedad", expresó la entidad.

La salida del entrenador ya había sido anticipada por el periodista Fabrizio Romano. Tras el encuentro disputado en Monterrey, Koeman quedó en el centro de las críticas por el planteo del partido. Cuestionado por un esquema demasiado defensivo y por no haber buscado el triunfo, respondió que era la estrategia que consideraba necesaria y rechazó que hubiera dirigido con temor frente al seleccionado africano.