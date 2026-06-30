El karma de Países Bajos: estiró su récord "maldito" en Mundiales pese a su eliminación ante Marruecos

Aunque cueste creerlo, la derrota por penales en 16avos de final estiró un impresionante registro de Países Bajos en la historia de las Copas del Mundo.

Países Bajos volvió a irse de un Mundial con una sensación difícil de explicar. La derrota por penales frente a Marruecos en los dieciseisavos de final significó una nueva y dolorosa eliminación desde los doce pasos, la tercera consecutiva en participaciones mundialistas.

Sin embargo, la Naranja también logró extender un récord histórico que agranda todavía más la contradicción: llegó a 16 partidos consecutivos sin perder en los 120 minutos, la racha invicta más extensa en la historia de las Copas del Mundo.

Inexplicable: Países Bajos lleva 20 años invicto en Mundiales y nunca fue campeón La última vez que el conjunto neerlandés cayó durante el desarrollo de un partido fue el 11 de julio de 2010. Sí, la fecha de aquella final en Sudáfrica en la que España le arrebató el título con el inolvidable gol de Andrés Iniesta a los 116' del tiempo suplementario. Desde entonces, los neerlandeses no volvieron a ser derrotado ni en los 90 minutos ni en el alargue de un Mundial.

La victoria de Marruecos en tanda de penales le dio el pase a octavos y eliminó a Países Bajos. En la imagen se ve al jugador marroquí Ismael Saibari convirtiendo un tiro de penal. Reuters Los tropiezos de la Naranja desde entonces y a quién le arrebató la histórica marca En Brasil 2014 firmó una campaña de cinco victorias y dos empates, aunque quedó eliminado en semifinales tras perder la definición por penales frente a Argentina. Ni siquiera estuvo presente en Rusia 2018 por no lograr la clasificación, mientras que en Qatar 2022 volvió a despedirse invicto después de tres triunfos y dos igualdades, otra vez con la Albiceleste como verdugo desde los doce pasos.

Ya en esta edición de 2026, Países Bajos había comenzado con un empate ante Japón, una goleada sobre Suecia y un triunfo frente a Túnez. Esos resultados le permitieron alcanzar los 15 encuentros sin derrotas y superar el histórico registro que pertenecía a la Brasil de Pelé, que lo logró encadenar 13 partidos invicto entre 1958 y 1966, con la notable diferencia de que la Verdeamarela fue bicampeona del mundo entre esas ediciones.