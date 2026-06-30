Bielsa asumió la responsabilidad del fracaso de Uruguay y reveló qué cambió por pedido de los jugadores

Bielsa cerró su ciclo como DT de Uruguay con una larga conferencia en la que reconoció errores propios, contó pedidos de los jugadores y habló del caso Muslera.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 tuvo su capítulo final con la última conferencia de Marcelo Bielsa como entrenador de la Celeste. Desde Montevideo, el DT asumió toda la responsabilidad por el resultado deportivo y dejó en claro que no encuentra justificativos para el fracaso.

"Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente la gestión que yo hice de los recursos con los que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores con los que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasar por esa opción revierta los resultados que obtuvimos", expresó.

Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay Marcelo Bielsa habló tras la eliminación de Uruguay ESPN Además, negó conflictos internos y explicó que aceptó dos pedidos del plantel: entrenarse todos juntos y reducir la cantidad de charlas técnicas. "Los jugadores querían sentirse cerca y unidos. Coincidí con ese argumento", afirmó.

El entrenador también se refirió a la situación de Fernando Muslera, quien llegó con fiebre a la previa del partido frente a España. Bielsa contó que el arquero amaneció sin temperatura el día del encuentro y estaba en condiciones de jugar. Además, reveló que durante el partido pidió salir por el impacto anímico de un error cometido. "A mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo fuera el efecto en su ánimo por los errores cometidos. Me pareció de una grandeza impropia del fútbol actual", destacó.

Sobre las versiones que circularon durante la competencia, Bielsa aseguró que nunca existieron reuniones para modificar el rumbo del equipo y desmintió filtraciones sobre su relación con el plantel. "Nunca he hablado con ningún periodista, salvo en conferencia de prensa, y tampoco hablé con intermediarios. Solo hablé con los jugadores y esa relación no me impidió de ningún modo trabajar. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda del Mundial", sostuvo.