Brasil se mide en octavos de final contra la Noruega de Erling Haaland: hora, TV y streaming
Brasil buscará meterse en cuartos, pero primero deberá superar a Noruega esta tarde en el MetLife Stadium de New Jersey.
La Selección de Brasil se enfrentará este domingo con su par de Noruega, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 17.00 en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.
Así llega Brasil a los octavos de final
La Verdeamarela llega a este encuentro luego de un agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, en un encuentro donde se fue al entretiempo en desventaja y que pudo darlo vuelta recién en el complemento gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.
Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti terminaron primeros en su zona producto de los triunfos 3-0 sobre Haití y Escocia, además del empate 1-1 con Marruecos. La gran estrella del combinado brasileño en lo que va de este Mundial es Vinícius Jr., quien se lució con 4 goles en igual cantidad de partidos.
Brasil buscará romper ante los nórdicos una maldición que lleva 24 años, ya que desde que consiguió la quinta Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, nunca más pudo ganar un partido de eliminación directa frente a rivales europeos y quedó eliminada cada vez que se cruzó contra uno: vs. Francia en 2006; vs. Países Bajos en 2010; vs. Alemania en 2014; vs. Bélgica en 2018; y vs. Croacia en Qatar 2022.
Así llega Noruega
Del otro lado estará Noruega, una selección que mostró un altísimo nivel en este Mundial y se presenta como una seria amenaza para la Canarinha. Los Vikingos finalizaron segundos en el Grupo I producto de las victorias sobre Irak y Senegal y la derrota con Francia en un encuentro donde jugaron con mayoría de suplentes. En los dieciseisavos de final, sufrieron muchísimo para derrotar 2-1 a Costa de Marfil.
El ancho de espada de los escandinavos es el delantero del Manchester City Erling Haaland, quien convirtió 5 goles en tres partidos jugados (no sumó minutos frente a Les Bleus) e incluso se ilusiona con terminar como máximo artillero en la presente Copa del Mundo.
Datos del partido
Estadio: MetLife Stadium, New Jersey
Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.)
Horario: 17.00
TV: TyC Sports y DSports
Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+
Fuente: NA