Brasil se mide en octavos de final contra la Noruega de Erling Haaland: hora, TV y streaming

Brasil buscará meterse en cuartos, pero primero deberá superar a Noruega esta tarde en el MetLife Stadium de New Jersey.

La Selección de Brasil se enfrentará este domingo con su par de Noruega, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 17.00 en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

Así llega Brasil a los octavos de final Brasil buscará volver a ganar un duelo de eliminación directa contra un europeo en Mundiales después de 24 años. EFE La Verdeamarela llega a este encuentro luego de un agónico triunfo por 2-1 sobre Japón, en un encuentro donde se fue al entretiempo en desventaja y que pudo darlo vuelta recién en el complemento gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti terminaron primeros en su zona producto de los triunfos 3-0 sobre Haití y Escocia, además del empate 1-1 con Marruecos. La gran estrella del combinado brasileño en lo que va de este Mundial es Vinícius Jr., quien se lució con 4 goles en igual cantidad de partidos.

Brasil buscará romper ante los nórdicos una maldición que lleva 24 años, ya que desde que consiguió la quinta Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, nunca más pudo ganar un partido de eliminación directa frente a rivales europeos y quedó eliminada cada vez que se cruzó contra uno: vs. Francia en 2006; vs. Países Bajos en 2010; vs. Alemania en 2014; vs. Bélgica en 2018; y vs. Croacia en Qatar 2022.

Así llega Noruega Con Haaland como estandarte, Noruega quiere meterse por primera vez en cuartos de final. EFE Del otro lado estará Noruega, una selección que mostró un altísimo nivel en este Mundial y se presenta como una seria amenaza para la Canarinha. Los Vikingos finalizaron segundos en el Grupo I producto de las victorias sobre Irak y Senegal y la derrota con Francia en un encuentro donde jugaron con mayoría de suplentes. En los dieciseisavos de final, sufrieron muchísimo para derrotar 2-1 a Costa de Marfil.