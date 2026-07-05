Tras su despido, Christian Horner reapareció en Silverstone y habló sobre su futuro en la Fórmula 1

Christian Horner volvió a aparecer en el paddock de Fórmula 1 por primera vez desde que fue despedido de Red Bull. El exdirector de la escudería austríaca llegó este domingo al circuito de Silverstone para presenciar el Gran Premio de Gran Bretaña y aprovechó la ocasión para referirse a los rumores sobre su futuro .

Su presencia no pasó inadvertida. Desde su salida de Red Bull, el británico fue mencionado como posible candidato para liderar distintos proyectos dentro de la categoría, entre ellos Alpine, Aston Martin e incluso un eventual equipo impulsado por el fabricante chino BYD.

Aunque evitó confirmar negociaciones, Horner dejó en claro cuál sería la condición indispensable para volver a trabajar en la máxima categoría: formar parte de una estructura con posibilidades reales de luchar por los primeros puestos.

En declaraciones a Sky Sports, el británico reconoció que disfrutó de estos meses alejado de la competencia, aunque no descartó un regreso. "Es mi primera vez de vuelta, es genial estar de nuevo en Silverstone . En definitiva, soy un aficionado. El Gran Premio de Gran Bretaña se celebra en la ciudad; no me he perdido ninguno desde 1993, así que es un placer estar aquí", afirmó.

También explicó cómo vivió este período fuera de la Fórmula 1 . "He disfrutado mucho de mi tiempo libre. Estuve 20 años seguidos con los chicos de Red Bull, y antes de eso hacía otras cosas, así que es la primera vez que tengo tiempo para bajarme de la rueda del hámster".

Sobre su futuro, fue claro respecto al tipo de proyecto que aceptaría. "Yo solo me fijaría en hacer lo correcto, algo que tuviera posibilidades de ganar al final".

¿Vuelve a la Fórmula 1?

Además de Alpine, Horner fue relacionado en las últimas semanas con Aston Martin y con BYD, empresa que aparece como una de las interesadas en impulsar un eventual duodécimo equipo en la Fórmula 1. Sin confirmar contactos concretos, el británico relativizó las versiones que circulan en el paddock. "La F1 es un lugar fantástico, las carreras han sido estupendas este año. El interés por la F1 es altísimo, hay muchísima gente interesada en participar en ella. Ya veremos, no tengo prisa".

Sobre BYD agregó: "Hay muchísimo interés, BYD es una empresa enorme. Hay muchísimas especulaciones. ¡He ido a ver a todos los equipos de la parrilla hasta ahora! Hoy estoy aquí como aficionado".

También tuvo palabras para Aston Martin, otra de las escuderías con las que fue vinculado. "Aston Martin es una gran marca británica, es triste verla pasar por las dificultades que atraviesa. Hay tanta especulación", concluyó.