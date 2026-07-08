El desafío de proteger el neurodesarrollo frente a la sobreestimulación de las pantallas

En las últimas décadas, la expansión de los dispositivos digitales transformó la vida cotidiana, modificando las dinámicas familiares y escolares. Lo que en un principio parecía una oportunidad para ampliar el acceso a la información y la conectividad hoy despierta preocupaciones en la comunidad científica. Especialistas en neurociencia, medicina y educación advierten que la exposición temprana y excesiva a las pantallas puede afectar el desarrollo cerebral, el lenguaje, la salud mental y la capacidad de establecer vínculos saludables.

El cerebro humano se caracteriza por su enorme plasticidad: durante la infancia se organiza y fortalece a partir de las experiencias y de las interacciones con el entorno. Cada estímulo contribuye a consolidar conexiones neuronales, mientras que aquellas que no se utilizan desaparecen mediante un proceso conocido como poda sináptica. El crecimiento cerebral es extraordinario. Un recién nacido tiene un cerebro de aproximadamente 370 gramos que, a los tres años, ya alcanzó cerca del 84 % de su tamaño adulto. Sin embargo, la maduración completa, especialmente de la corteza prefrontal —responsable de funciones como la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones— se extiende hasta la adultez.

Durante los primeros años de vida, los niños aprenden explorando el mundo físico. Su atención está guiada por los estímulos del entorno y todavía no cuentan con mecanismos para filtrar la información. Cuando esta etapa se desarrolla bajo una intensa exposición a contenidos digitales rápidos y altamente estimulantes, el proceso natural de aprendizaje puede verse alterado.

El cambio en los hábitos de consumo es significativo. Mientras que hace algunas décadas los niños comenzaban a mirar televisión alrededor de los cuatro años, hoy muchos tienen contacto con pantallas desde los primeros meses de vida. El problema no es únicamente el tiempo de exposición, sino también la naturaleza de los contenidos. Las plataformas digitales presentan estímulos veloces, colores intensos y cambios permanentes que poco tienen que ver con el ritmo del mundo real. Esta sobreestimulación puede generar dificultades para sostener la atención, mayor ansiedad y una menor tolerancia a experiencias cotidianas que resultan más pausadas.

La evidencia científica muestra cada vez con mayor claridad que el uso excesivo de pantallas durante los primeros años puede asociarse con retrasos en el desarrollo del lenguaje, especialmente cuando el consumo es pasivo. Aunque los niños escuchen conversaciones o diálogos en dibujos animados, no existe la interacción necesaria para construir el lenguaje, que requiere intercambio, respuesta y comunicación con otras personas. En cambio, cuando un adulto acompaña el uso de contenidos y conversa con el niño, los resultados son mucho más favorables.

También existen efectos sobre el desarrollo físico. Estudios recientes detectaron una disminución de las habilidades motoras en niños y adolescentes, con dificultades para correr, saltar, mantener el equilibrio o manipular objetos, consecuencia del aumento del sedentarismo. Al mismo tiempo, numerosos especialistas advierten sobre una creciente "desconexión emocional". Cuando gran parte del tiempo se dedica a interactuar con dispositivos en lugar de hacerlo con personas, se debilitan los vínculos de apego con los cuidadores, fundamentales para el desarrollo social y emocional.

Mientras que hace algunas décadas los niños comenzaban a mirar televisión alrededor de los cuatro años, hoy muchos tienen contacto con pantallas desde los primeros meses de vida. Archivo

Adolescencia: un cerebro vulnerable

La adolescencia constituye otra etapa especialmente sensible. Durante estos años, las regiones cerebrales relacionadas con las emociones y la búsqueda de recompensas maduran antes que aquellas encargadas del autocontrol y la evaluación de riesgos. Esta diferencia explica la tendencia natural de los adolescentes a buscar nuevas experiencias, asumir riesgos y otorgar un enorme valor a la aceptación de sus pares. En el entorno digital, estas características pueden potenciar la participación en desafíos virales, conductas impulsivas o comunidades virtuales que ofrecen pertenencia frente al aislamiento.

Otro aspecto preocupante es el impacto de las pantallas sobre el sueño. Muchos adolescentes duermen menos de lo necesario debido al uso nocturno de celulares y redes sociales. La falta de descanso afecta la memoria, el rendimiento escolar, la regulación emocional y aumenta el riesgo de ansiedad y depresión. A esto se suma el acceso prácticamente irrestricto a contenidos inadecuados para su edad, como la pornografía, cuya disponibilidad nunca había sido tan amplia.

¿Cuánto tiempo de pantalla recomiendan los especialistas?

Los principales organismos internacionales de salud coinciden en establecer límites según la edad:

Menores de 2 años: evitar las pantallas recreativas, salvo videollamadas ocasionales.

recreativas, salvo videollamadas ocasionales. Entre 2 y 5 años: hasta una hora diaria, siempre acompañados por un adulto y priorizando contenidos educativos.

Entre 6 y 12 años: entre una y dos horas diarias, retrasando en lo posible el acceso al teléfono personal y a las redes sociales.

Adolescentes: un máximo de dos o tres horas al día y, especialmente, evitar dispositivos durante la hora previa al descanso.

En Argentina, sin embargo, la realidad muestra una fuerte distancia respecto de estas recomendaciones. Un estudio reciente señala que el 65 % de los niños de cuatro años ya reconoce las principales redes sociales y que el 97 % de los adolescentes de 12 años dispone de un teléfono celular de uso prácticamente irrestricto.

Otro aspecto preocupante es el impacto de las pantallas sobre el sueño. Archivo

Educar para convivir con la tecnología

Los especialistas coinciden en que la solución no pasa únicamente por prohibir el uso de pantallas, especialmente durante la adolescencia. La tecnología forma parte de la vida cotidiana y será indispensable en el futuro. El desafío consiste en preparar a los niños para utilizarla de manera crítica y saludable. Esto implica desarrollar alfabetización digital, enseñar cómo funcionan los algoritmos y las plataformas, promover el diálogo en las familias y fortalecer la autoestima para que no dependa exclusivamente de la validación que ofrecen las redes sociales. Al mismo tiempo, resulta indispensable contrarrestar el tiempo frente a las pantallas con experiencias reales: actividad física, juego libre, lectura, música, arte, deportes y encuentros cara a cara. Estas experiencias fortalecen las habilidades sociales, favorecen la resiliencia y estimulan un desarrollo integral.

El desarrollo infantil nunca está completamente determinado. Gracias a la plasticidad cerebral, las experiencias positivas siguen moldeando el cerebro durante toda la infancia y la adolescencia. Por eso, el trabajo conjunto entre familias y escuelas para recuperar el juego, la conversación y los vínculos presenciales constituye una de las estrategias más valiosas para proteger la salud mental y el bienestar de las nuevas generaciones.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.