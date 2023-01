Qué pasó verdaderamente entre Kylie Minogue y Robbie Williams

El cantante Robbie Williams es uno de los hombres más aclamados por las mujeres, tanto entre fans como en el mundo del espectáculo, y a lo largo de su exitosa carrera lo ha terminado de comprobar, ya que tuvo muchas conquistas y salió con las chicas más lindas, como es el caso de Lindsay Lohan.

También se suman a su lista de sus romances de juventud Geri Halliwell y Mel B, de las Spice Girls, entre otras. Sin embargo, parece que hay una chica con la que no pudo y lo recuerda hasta hoy en día. Se trata de Kylie Minogue, con quien tuvo la oportunidad de grabar el sencillo "Kids" en el año 2000.

Según Williams, parece que hubo química entre ellos pero, a pesar de esto, no pudo conquistarla. “Lo estropeé por comportarme como si tuviera 13 años siempre que estaba cerca de ella“, sostuvo el cantante.

Confesó que en ese momento ella tenía mucho éxito y la vio como alguien muy superior, por lo cual no tuvo la valentía de comportarse como corresponde y tomar riendas de la situación.

En el programa de Radio 2 de Scott Mills, My Life Thru A Lens, Robbie mencionó que: “Era como esa chica que está un curso por encima tuyo. No sabía cómo hablarle. Pero es mi 'crush', estaba loco por ella”.

El artista asegura estar arrepentido de haber estropeado la oportunidad que tuvo con Kylie, pero lo toma con gracia ya que era joven y fueron tiempos pasados.

Robbie Williams no pudo conquistar a Kylie Minogue.

Recuerda que ella se desnudó frente a el, pero en ese momento estaba borracho, por lo cual solo atinó a reírse ya que no podía creer lo que le estaba sucediendo, a lo cual mencionó que ya estaba viviendo demasiadas cosas surrealistas para creer lo que se presentaba ante sus ojos.

Actualmente, Robbie se encuentra felizmente casado con Ayda Field desde el año 2010 y tiene 4 hijos. Parece ser que, sin embargo, han quedado recuerdos imborrables de aquel amor imposible, y que si volviera a ocurrir el artista británico no actuaría de forma adolescente como lo mencionó en su entrevista, sino que aprovecharía la oportunidad sin dudarlo.