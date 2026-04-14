El periodista fue contundente a la hora de hablar sobre las declaraciones que realizó la pareja de Roberto Castillo, abogado que defiende a la familia del menor fallecido.

La muerte de Ángel conmocionó a todo el país y en las últimas horas se generó una enorme polémica. Es que Cinthia Fernández, pareja de Roberto Castillo (abogado defensor de la familia), habló con la prensa mientras acompañaba a su pareja y recibió fuertes críticas.

"Para mí, en casos irreversibles como el de Ángel, que vuelva la pena de muerte. ¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie. Una mina que lo abandonó, vendió la heladera hasta donde guardaba su leche para irse con el macho de turno que encima era un convicto. Esa es la mier… de la asesina de la madre", expresó Cinthia ante los medios sobre el caso.

Luego de sus palabras, diferentes figuras opinaron y Baby Etchecopar fue uno de los conductores que la destrozó: "Yo a trabajar no traigo a mi mujer porque no hace radio. Creo que especular y andar de figureti con un problema tan grande es, por lo menos, bochornoso para el marido. Él tiene que saber decirle 'quedate en casa y dejame a mí", sentenció el periodista en Puro Show.

Baby Etchecopar apuntó contra Cinthia Fernández Baby Etchecopar apuntó contra Cinthia Fernández tras las declaraciones por el caso Ángel: "Figureti" Horas más tarde, Cinthia Fernández se defendió de las críticas y fue tajante: "Puedo viajar con mi pareja porque es mi pareja y no le tengo que dar explicaciones a nadie; segundo, porque soy estudiante de abogacía y es un gran aprendizaje; y tercero, porque trabajo en los medios de comunicación".