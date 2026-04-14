Eduardo Feinmann explotó por la muerte de Ángel y apuntó contra las psicólogas: "Lo mandaron a la muerte"

Eduardo Feinmann habló sobre la muerte del pequeño que conomocionó al país entero y no dudó en arremeter contra las psicólogas .

La muerte de Ángel, sin lugar a dudas, conmocionó a toda la Argentina, ya que tan solo tenía cuatro años. Los acusados son el padrastro y la madre del nene, quienes finalmente declararon ante la Justicia tras ser detenidos.

El informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos aplicados con precisión y sin lesiones en otras partes del cuerpo. Además, determinaron que los impactos fueron reiterados y focalizados, lo que evidencia un patrón de agresión sistemática.

Eduardo Feinmann habló sobre el tema en su programa de A24 y no dudó en apuntar contra las psicólogas: "Pongan la cara más que un comunicado, pongan la carucha. Esas dos psicólogas utilizando la ideología de género para arrancarle al padre el chico y mandarlo a la madre para que terminen matándolo, pongan la cara las dos psicólogas".

Eduardo Feinmann explotó por la muerte de Ángel Eduardo Feinmann explotó por la muerte de Ángel y apuntó contra las piscólogas: "Lo mandaron a la muerte" "Ahora están preocupadas aparentemente por su seguridad personal, ustedes pueden volver a su casa... El chiquito Ángel está en una tumba, ustedes lo mandaron a la muerte, al matadero lo mandaron directamente", siguió expresando el periodista.