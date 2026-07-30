Horror en Ceuta: hallaron 18 migrantes muertos mientras intentaban llegar a España desde Marruecos

La crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta dejó este jueves al menos 18 personas fallecidas tras intentar ingresar a nado desde Marruecos . Los cuerpos fueron recuperados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, en una jornada marcada por una fuerte presión migratoria sobre el enclave español.

Según informaron fuentes policiales a EFE, el primer cadáver fue localizado durante las primeras horas de la mañana. Posteriormente, efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron otros ocho cuerpos sin vida en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal.

Los fallecidos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil ubicadas en el puerto pesquero, donde se realizarán las autopsias para determinar las causas exactas de las muertes.

Las primeras hipótesis apuntan a que las nueve víctimas fallecieron por asfixia por inmersión mientras intentaban alcanzar la costa de Ceuta a nado desde territorio marroquí.

Las autoridades no descartaron que el balance de fallecidos pueda incrementarse en las próximas horas, ya que continúan las tareas de búsqueda y vigilancia en la zona fronteriza.

Con las muertes registradas este jueves, asciende a 39 el número de migrantes encontrados sin vida en aguas del litoral de Ceuta en lo que va del año, según los datos oficiales.

Pedro Sánchez viajará a Ceuta este viernes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta para supervisar la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de personas desde Marruecos.

Durante la visita recorrerá la zona fronteriza del Tarajal, donde se reunirá con representantes de la Guardia Civil y de las fuerzas de seguridad. Luego encabezará un encuentro de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, autoridades locales, responsables policiales, el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y miembros de Cruz Roja.

EFE

La presencia del mandatario reemplaza el viaje que inicialmente iba a realizar solo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se produce luego de que el Gobierno anunciara el refuerzo de efectivos militares para asistir a la Guardia Civil en el control de la frontera.

En paralelo, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para enfrentar la crisis migratoria y avanzar en la devolución de las personas que ingresaron de forma irregular a Ceuta.

Una presión migratoria sin precedentes

El Gobierno de la ciudad autónoma estima que entre 1.500 y 2.000 personas ingresaron a Ceuta durante los últimos diez días, cifra a la que se suman quienes intentaron cruzar este jueves, aunque todavía no existen datos oficiales sobre esa jornada.

EFE constató que miles de personas intentaron atravesar tanto la valla fronteriza como el paso marítimo que separa Ceuta de Marruecos, en uno de los episodios de mayor presión migratoria registrados recientemente en la ciudad.

Ante la magnitud de la situación, los gobiernos de España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral para afrontar la crisis. Ambos países se comprometieron a revisar y aplicar medidas que permitan acelerar la entrega de las personas que ingresaron de manera irregular a Ceuta en los últimos días.

La crisis también llevó al Gobierno español a reforzar el despliegue de efectivos de seguridad en la ciudad autónoma para asistir a la Guardia Civil en el control de la frontera y la gestión de la emergencia.