La autocrítica de Luis de la Fuente tras el frustrante debut de España ante Cabo Verde

El debut de España en el Mundial 2026 dejó una de las grandes sorpresas de la primera fecha. La selección dirigida por Luis de la Fuente no pudo pasar del empate 0-0 frente a Cabo Verde, que disputó el primer Mundial de su historia, y se marchó con sensaciones encontradas pese al dominio mostrado durante buena parte del encuentro.

Tras el partido, el entrenador español realizó una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y reconoció que la falta de precisión en los metros finales terminó siendo determinante para explicar el resultado.

Aun así, De la Fuente evitó dramatizar la situación y defendió el plan de juego de una selección que sigue siendo considerada una de las principales candidatas al título.

Consultado sobre cómo debe reaccionar España después del inesperado empate, el técnico fue claro en su diagnóstico. “Insistiendo en la misma idea, siguiendo en la misma idea. Mejorando la faceta finalizadora con más finura. Son estos partidos que puedes generar mucho, pero nos faltó la frescura que hay que tener en este tipo de partidos”.

El seleccionador también destacó el planteamiento defensivo de Cabo Verde y explicó las dificultades que encontró su equipo para generar espacios. “Ellos son un equipo muy organizado, desde el primer momento hemos visto que estaban muy atrás, es muy difícil generar espacios así, pero aún así los generamos. Faltó circulación, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Hubo ocasiones, hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y que es complicado ganar”.

Luis de la Fuente habló tras el empate de España ante Cabo Verde Luis de la Fuente habló tras el empate de España ante Cabo Verde

El empate permitió a Cabo Verde firmar una jornada histórica en su estreno absoluto en una Copa del Mundo. El conjunto africano logró neutralizar a una de las selecciones más poderosas del torneo y sumó un punto de enorme valor en el Grupo H.

La situación de Lamine Yamal y Nico Williams

Otro de los temas abordados por De la Fuente fue el estado de dos de sus principales figuras ofensivas, Lamine Yamal y Nico Williams, quienes todavía buscan alcanzar su mejor versión en la competición.

“El objetivo es ir dándole minutos, confianza y ritmo para que en los futuros compromisos estén mejor, seguro que contra Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás”, aseguró el entrenador.

España tendrá ahora la obligación de recuperar terreno en la próxima jornada, cuando se enfrente a Arabia Saudita en un partido que puede resultar clave para sus aspiraciones de clasificación.

España vs Cabo Verde Mundial 2026 España no pudo pasar del cero ante Cabo Verde. @SEFutbol

Rodri también apuntó a la falta de eficacia

La misma línea de análisis siguió Rodri Hernández, uno de los referentes del conjunto español. El mediocampista consideró que el equipo hizo méritos suficientes para ganar, aunque reconoció que faltó efectividad frente al arco rival.

“No ha podido ser. Poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás muy rápido. Hemos generado, no hemos podido meter al final y es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Apenas nos han creado nada”, afirmó.

El futbolista del Manchester City sostuvo además que la diferencia estuvo en los detalles. “Que estemos acertados. Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido y saber que tienes que meterlas”.

España continúa dependiendo de sí misma para avanzar a la siguiente fase, pero el empate frente a Cabo Verde le impidió comenzar el Mundial de la manera esperada y la obligará a reaccionar rápidamente en sus próximos compromisos.

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