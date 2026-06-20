La nefasta racha de 12 años que rompió Alemania y cuándo podría cruzarse con Argentina en el Mundial 2026

Después de dos mundiales para el olvido, Alemania volvió a superar la fase de grupos y sueñan con recuperar el protagonismo en la máxima cita del fútbol.

Alemania se impuso a Costa de Marfil con sufrimiento y sacó pasaje para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Alemania volvió a meterse entre los mejores equipos de un Mundial. Con una agónica victoria ante Costa de Marfil, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y dejó atrás una racha que lo perseguía desde hace más de una década.

El equipo europeo sufrió más de la cuenta en Toronto y llegó a estar en desventaja frente al seleccionado africano. Sin embargo, reaccionó a tiempo y encontró en Deniz Undav al héroe de la noche para sellar un triunfo clave que le permitió avanzar de ronda.

Alemania dejó atrás un maleficio mundialista Deniz Undav anotó el agónico 2-1 de Alemania ESPN La clasificación tiene un valor especial para los tetracampeones del mundo. Desde Brasil 2014, torneo en el que conquistaron el título tras vencer a la Selección argentina en la final, Alemania no lograba superar la fase de grupos.

Las eliminaciones tempranas en Rusia 2018 y Qatar 2022 habían golpeado fuerte a una de las selecciones más poderosas de la historia. Por eso, el pase a la etapa eliminatoria representa un paso importante en la reconstrucción del proyecto encabezado por Nagelsmann.

¿Cuándo podría darse un nuevo Argentina-Alemania? ¿Tendrá Lionel Messi revancha de la final de 2014 contra Alemania?. EFE El panorama actual indica que Alemania tiene grandes posibilidades de terminar como líder del Grupo E, aunque todavía debe confirmarlo. Si logra quedarse con el primer puesto, afrontará los dieciseisavos frente a uno de los mejores terceros clasificados.