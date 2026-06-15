De jugar descalzo en Abiyán a brillar en un Mundial: Yan Diomande, la esperanza de Costa de Marfil

Seguramente cuando pisó el césped resistente y acolchonado del majestuoso estadio de Filadelfia , en el debut de su amada Costa de Marfil en el Mundial 2026 , cientos de recuerdos habrán pasado por la cabeza de Yan Diomande , una de las gratas apariciones de la máxima competencia futbolística .

Con una historia de vida marcada por las necesidades, la falta de recursos y el desapego familiar, el delantero deslumbró al mundo entero este domingo por la noche, en el triunfo de su país ante Ecuador por 1 a 0.

En un encuentro entretenido y con un trámite de ida y vuelta, el combinado africano pisó fuerte en su presentación en la Copa del Mundo y se quedó con una agónica victoria ante la buena selección que conduce el argentino Sebastián Beccacece . En el análisis, una figura estelar que sorprendió.

El extremo que juega en el Leipzig de la Bundesliga alemana se erigió como una de las grandes figuras de Costa de Marfil y, para aquellos futboleros que no lo tenían en el radar, fue una aparición sorpresiva y explosiva.

Con un pie a pie destructivo, una gambeta indescifrable, una potencia de centrodelantero y una multiplicidad de recursos técnicos, el atacante de 19 años se transformó en una verdadera pesadilla para una defensa sólida, firme y trabajada como la de la Tri.

Generó alternativas por los costados, tuvo algunas situaciones por el medio, asistió a sus compañeros en varias ocasiones y sólo faltó el gol para cerrar un consagratorio debut en mundiales. Sus números así lo reflejan: más ocasiones creadas (5), más duelos ganados (11), más conducciones progresivas (11) y más pases en el tercio ofensivo (22).

Una vida marcada por las necesidades

La infancia de Diomande fue la de muchos pibes que nacen en el olvido absoluto y sólo con fe, amor propio y resiliencia logran revertir. Nacido en las afueras de Abiyán, la ciudad más poblada de Costa de Marfil, Yan pasó los primeros años de su vida entre la falta de oportunidades y el sueño de llegar a ser.

Diamonde Costa de Marfil Mundial Diamonde se fue de pequeño a Florida, EEUU, en donde se inició como futbolista.

En el medio, los pies lastimados de tanto partido en las calles de tierra de su barrio, el corazón roto ante el abandono de su padre y el alma de piedra ante la posibilidad de emigrar para buscar torcer el rumbo.

Del otro lado del charco lo esperaba una cultura totalmente diferente como la norteamericana, a donde llegó con tan sólo 15 años. Allí se formó, como jugador y como persona. Lejos de sus seres queridos, se curtió. Y empezó a forjar una carrera que hoy lo muestra al mundo entero.

España, Alemania y siempre África

Sin olvidarse de sus orígenes y con la firme convicción de ayudar a su familia con cada paso que dio, Diomande llegó a las categorías inferiores del Leganés de España, en donde debutó profesionalmente el 29 de marzo del pasado ante el Real Madrid, nada más, y nada menos. Con sus ídolos de la infancia enfrente: Kylian Mbappé y Vini Jr.

Diomande Costa de Marfil

Después de una buena temporada con el conjunto pepinero, en donde marcó 2 goles en 10 partidos, fue fichado por el Leipzig de Alemania en una cifra cercana a los 20 millones de euros. Allí voló. Marcó 13 tantos, dio 9 asistencias la última temporada y quedó en vidriera para el actual mercado de pases.

Con Los Elefantes debutó en octubre de 2025 y marcó dos goles clave para llevar a su país al Mundial. Y este domingo, con zapatos de lujo y un piso que no saca ampollas en los pies, Yan brilló.