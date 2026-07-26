Un muerto y 15 heridos en la Marcha del Orgullo en Berlín después de que un vehículo arrollara a la multitud

Una persona murió y 15 resultaron heridas este sábado en la Marcha del Orgullo de Berlín luego de que un vehículo arrollara a una multitud en el centro de la capital alemana.

La policía informó que inició una intensa búsqueda del sospechoso e instó a la población a evitar la zona.

Los heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia cerca del parque Tiergarten, donde tuvo lugar el incidente, añadió la policía.

El evento anual del Orgullo, conocido localmente como Día de la Liberación de la Calle Cristopher, fue finalizado tras los incidentes.

"Creemos que un vehículo entró en el parque Tiergarten y atropelló a varias personas y les provocó heridas", publicó la policía en redes sociales.

Las imágenes mostraban una gran presencia de los servicios de emergencia en el lugar de los hechos, y se vio a una persona entrando en una ambulancia en una camilla.

Varios agentes de policía, así como unidades de rescate del cuerpo de bomberos, fueron desplegados en la zona.

Según medios locales, el vehículo fue abandonado en el lugar del accidente.

El sábado por la mañana, una gran multitud participó en un desfile que recorrió la ciudad y que finalizó cerca del parque, donde se celebraron varios eventos por la noche.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC