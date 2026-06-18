Wanda Nara revolucionó las redes sociales con una fogosa foto: "Selfie"

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores una vez más al compartir una imagen que quedó al borde de la censura.

Wanda Nara es una de las figuras más mediáticas de la farándula y a lo largo de su carrera ha sido protagonista de fuertes escándalos. En las últimas horas se viralizó una imagen al borde de la censura que subió en un posteo de Instagram y sorprendió a todos.

La conductora decidió compartir diferentes "selfies" que se tomó en diferentes oportunidades y una de ellas llamó toda la atención. El posteo se viralizó al instante y los usuarios no dudaron en opinar al respecto.

"Selfieshhhh", escribió junto a 15 imágenes y en una de estas postales apareció sin remera en su habitación y tan solo se tapaba con su mano, lo que dejó sin palabras a todos los seguidores.