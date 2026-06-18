Wanda Nara revolucionó las redes sociales con una fogosa foto: "Selfie"
Wanda Nara sorprendió a sus seguidores una vez más al compartir una imagen que quedó al borde de la censura.
Wanda Nara es una de las figuras más mediáticas de la farándula y a lo largo de su carrera ha sido protagonista de fuertes escándalos. En las últimas horas se viralizó una imagen al borde de la censura que subió en un posteo de Instagram y sorprendió a todos.
La conductora decidió compartir diferentes "selfies" que se tomó en diferentes oportunidades y una de ellas llamó toda la atención. El posteo se viralizó al instante y los usuarios no dudaron en opinar al respecto.
"Selfieshhhh", escribió junto a 15 imágenes y en una de estas postales apareció sin remera en su habitación y tan solo se tapaba con su mano, lo que dejó sin palabras a todos los seguidores.
La foto de Wanda Nara que se volvió viral en redes
Esta foto llegó luego de una imagen que Mauro Icardi compartió de la China Suárez durante sus vacaciones en Maldivas. Este posteo se volvió viral porque el futbolista subió una imagen de su pareja sin ropa en la puerta del lugar donde estaban hospedados.