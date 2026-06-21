Una cantante argentina describió la dinámica íntima con su novio en la televisión europea: "Estacionamos..."

En su paso por España, la artista no tuvo filtros al detallar la intimidad de su noviazgo: "Somos muy de la situación improvisada".

María Becerra revolucionó la televisión europea con una entrevista a corazón abierto donde no se guardó absolutamente nada. Durante su visita a "La Revuelta", el popular ciclo nocturno con David Broncano , la artista fue acorralada con la clásica pregunta sobre su actividad sexual en el último mes.

Lejos de sonrojarse o esquivar el tema, la estrella urbana decidió blanquear cómo mantiene encendida la chispa con su pareja, el también cantante J Rei, arrojando una frase que descolocó por completo a los españoles: "Tanto él como yo somos muy gauchitos".

Las confesiones de la cantante Para graficar la química que la une con su novio, confesó que ambos escapan de la monotonía. "Nosotros somos muy de la situación improvisada", aseguró con picardía, detallando que la pasión puede surgir de la nada, como cuando de repente deciden que "estacionamos en algún lugar" simplemente porque "pinta".

La intérprete continuó relatando cómo logran ganarle a sus agitadas agendas y encontrar esos ansiados espacios de intimidad en el día a día. Según sus propias palabras, muchas veces no necesitan del escenario perfecto, sino que aprovechan cualquier instante libre antes de cumplir con sus rutinas. "Ché, gordi, me tengo que ir a laburar, tengo veinte minutos", ejemplificó simulando una charla cotidiana con su pareja. Aunque reconoció que a ella también le gusta tener tiempo para organizar las cosas y "hacerlo súper bien", esa entrega total y espontánea es el motor de su relación.

J Rei y María Becerra llevan cuatro años de relación. Archivo MDZ El clímax de la charla llegó al momento de revelar la cifra exacta de encuentros en los últimos treinta días. Con la mirada perdida y haciendo cálculos mentales en vivo, la artista remarcó que las cuentas eran difíciles porque estuvo viajando mucho. "Estuve de viaje 10 días, ahora una semana...", analizó en voz alta intentando promediar el mes.