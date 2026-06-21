La fuerte advertencia de Jonatan Viale tras los polémicos videos de Jésica Cirio: "Aviso que..."

Jonatan Viale compartió un contundente posteo en su cuenta de X luego de los clips donde se la ve a la modelo mostrando dólares.

Jésica Cirio vuelve a estar en el medio de la tormenta tras la viralización de videos donde ella aparece contando dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde, su exmarido. Jonatan Viale fue uno de los periodistas que se expresó y lanzó una contundente advertencia.

El material lo dio a conocer el medio de comunicación La Nación y son en total siete grabaciones que muestran a la exfigura de Telefe revelando una impactante cantidad de dinero que guardaban en cajones. Esto sorprendió a todos y generó un enorme escándalo.

Jonatan Viale, conductor de TN, se expresó en la red social X y compartió una publicación que seguramente no le gustará nada a Jésica Cirio: " Aviso que hay otro video de Cirio que todavía no se publicó. Se ven millones de dólares sobre una mesa y algunas cosas más".

La advertencia de Jonatan Viale tras los videos de Jésica Cirio Jonatan Viale afirmó que podría salir a la luz un nuevo video. Foto: X / @JonatanViale. Por su lado, Cirio decidió defenderse con un comunicado que compartió en Instagram: "He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados. Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante".