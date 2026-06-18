Jonatan Viale no se guardó nada y dio el peor pronóstico político para Manuel Adorni: "Más desnudo que nunca"

Este miércoles en la pantalla de TN, el conductor de ¿La Ves? apuntó contra Manuel Adorni y expuso una incómoda realidad.

Durante el editorial de este miércoles en ¿La Ves?, programa de TN, Jonatan Viale lanzó duras críticas contra el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni,y aseguró que su figura dentro del Gobierno atraviesa un fuerte desgaste político.

Al analizar la situación del funcionario, el conductor fue contundente y sostuvo: "Está claro que Adorni es un funcionario carbonizado, ya no sirve más, es un fusible quemado, no tiene valor agregado, no tiene utilidad, no tiene credibilidad, es una persona políticamente pulverizada".

Esto fue lo que dijo Jonatan Viale en ¿La Ves? sobre Manuel Adorni "Pero pido no ser ingenuos, porque del otro lado hay una banda de cínicos con un prontuario kilométrico", continuó el periodista.

"Entonces, no es una cruzada moral, es oportunismo con maquillaje republicano. El cínico nunca busca busca ventaja", aseguró el comunicador.