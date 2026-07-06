Tras la polémica con Florencia Peña, Nicolás Occhiato llegó al país y habló de Marley: "Me encantaría"
Tras su regreso de Miami, el director de Luzu TV intentó esquivar la desvinculación de la actriz, pero terminó despejando dudas sobre el histórico conductor.
A semanas del revuelo que terminó con la salida de Florencia Peña de Luzu TV, Nicolás Occhiato regresó de Miami y dejó en claro que la relación con la actriz está totalmente rota, pero sorprendió al confesar su intención de separar las aguas y conservar a Marley en su grilla.
Durante la entrevista, se intentó indagar sobre el conflicto legal con Peña y los rumores sobre un reclamo de cifras millonarias. Visiblemente incómodo, Occhiato fue tajante: "No hablo del tema porque ya hablé del tema en mi programa y porque además hace dos o tres semanas que se encargaron de decir un montón de cosas que no eran".
Nicolás Occhiato: "Me encantaría que esté"
En esa misma línea, el productor dejó en claro su fastidio con la prensa del espectáculo: "La verdad que me siento muy un bolud* contestándote cosas porque no sé, como que te voy a contestar algo y puedan decir lo que quieran. Prefiero hablar en mi programa y nada más".
Sin embargo, el verdadero bombazo llegó cuando el movilero le consultó por el futuro de Marley, quien iba a ser la dupla original de Florencia en el programa de verano. Sin titubear y dejando de lado el conflicto con la actriz, Occhiato confesó: "Me encantaría que esté Marley", y remarcó que las puertas de su canal están abiertas para él.
En el panel concluyeron que, al tener un contrato vigente, el conductor de Telefe prefiere mantenerse al margen de la polémica para cuidar su lugar, especulando con la posibilidad de que, a su regreso del exterior, termine negociando para hacer "el show de Marley".