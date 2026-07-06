Tras la polémica con Florencia Peña, Nicolás Occhiato llegó al país y habló de Marley: "Me encantaría"

Tras su regreso de Miami, el director de Luzu TV intentó esquivar la desvinculación de la actriz, pero terminó despejando dudas sobre el histórico conductor.

A semanas del revuelo que terminó con la salida de Florencia Peña de Luzu TV, Nicolás Occhiato regresó de Miami y dejó en claro que la relación con la actriz está totalmente rota, pero sorprendió al confesar su intención de separar las aguas y conservar a Marley en su grilla.

Durante la entrevista, se intentó indagar sobre el conflicto legal con Peña y los rumores sobre un reclamo de cifras millonarias. Visiblemente incómodo, Occhiato fue tajante: "No hablo del tema porque ya hablé del tema en mi programa y porque además hace dos o tres semanas que se encargaron de decir un montón de cosas que no eran".

Nicolás Occhiato: "Me encantaría que esté" En esa misma línea, el productor dejó en claro su fastidio con la prensa del espectáculo: "La verdad que me siento muy un bolud* contestándote cosas porque no sé, como que te voy a contestar algo y puedan decir lo que quieran. Prefiero hablar en mi programa y nada más".

Sin embargo, el verdadero bombazo llegó cuando el movilero le consultó por el futuro de Marley, quien iba a ser la dupla original de Florencia en el programa de verano. Sin titubear y dejando de lado el conflicto con la actriz, Occhiato confesó: "Me encantaría que esté Marley", y remarcó que las puertas de su canal están abiertas para él.