Ricardo Arjona ya está en Argentina: vuelo privado, escala en Perú y el recibimiento de sus fans

El reloj marcaba minutos después de las 22 de este jueves cuando el cielo de San Fernando anunció la llegada de uno de los artistas más esperados por el público local. arjona-en-bs-as aterrizó en territorio argentino, marcando el inicio de una ambiciosa agenda que lo tendrá como protagonista de catorce presentaciones consecutivas. El arribo, cargado de expectativas, fue el primer capítulo de una visita que promete ser histórica para sus seguidores.

El trayecto del músico comenzó en Estados Unidos, con una parada técnica en Perú antes de encarar el tramo final hacia Buenos Aires. Al descender de la aeronave, el despliegue de seguridad dejó en claro la magnitud de la figura que llegaba: dos vehículos de transporte lo esperaban a pie de pista, uno de ellos con protección blindada para garantizar su traslado sin contratiempos hacia su lugar de alojamiento.

Este nivel de cuidado responde no solo a su estatus de estrella internacional, sino también a la necesidad de preservar su integridad antes de enfrentar la exigente seguidilla de conciertos.

A pesar del horario nocturno y del estricto cordón de seguridad, el calor de las fanáticas argentinas se hizo sentir de inmediato. Un grupo selecto de seguidoras logró acercarse a las inmediaciones del aeropuerto para darle la bienvenida a Arjona. El clima en la terminal privada fue de pura emoción; carteles y cánticos rompieron el silencio de la noche, confirmando que la conexión entre el guatemalteco y su audiencia local permanece inalterable a pesar del paso de los años.

arjona-en-bs-as El arribo marca el comienzo de una maratónica agenda de 14 presentaciones de Arjona en Argentina.| RS Fotos

Con su equipo de trabajo ya instalado y los motores de la gira encendidos, Arjona se prepara para reencontrarse con su "reino" en una serie de funciones que agotaron localidades con meses de antelación. Este desembarco es solo la antesala de lo que se perfila como un ritual de música y poesía que paralizará la agenda cultural porteña durante las próximas semanas.