Cómo ahorrar en patente del auto: reintegros, descuentos y quiénes pueden acceder

En tiempos de ajuste, cada rebaja cuenta, y el pago de la patente suele ser un gasto fijo difícil de esquivar. Para 2026, hay dos caminos principales según dónde esté radicado el vehículo: en la Ciudad de Buenos Aires rige un esquema de devolución mensual vinculado a medios de pago digitales.

En la provincia de Buenos Aires ARBA sostiene bonificaciones por pago anual o por cuotas al día. El resultado, si se usa bien, puede traducirse en un alivio constante mes a mes o en un descuento fuerte al comienzo del año.

En la Ciudad, el beneficio alcanza a quienes abonan ABL y Patentes (autos y motos) con una billetera virtual determinada. La promoción, que iba a terminar en 2025, fue prorrogada y seguirá activa hasta el 31/12/2026. ¿Qué ofrece? Una devolución del 20% sobre cada pago mensual de esos tributos, sin segmentación por ingresos y sin exigir relación previa con un banco. Aplica para contribuyentes con inmueble o vehículo radicado en CABA, siempre que paguen por la vía habilitada.

La medida surge de un convenio entre la administración tributaria porteña (AGIP) y el Banco Ciudad. La herramienta es Buepp, una billetera sin costo que se puede instalar aunque la persona no tenga cuenta en la entidad. Tras descargarla, el sistema permite operar con una cuenta asociada y usarla para cancelar boletas locales. La lógica detrás del programa es incentivar el uso de pagos digitales, a cambio de reintegros automáticos que se acreditan luego de abonar.

El mecanismo es simple: se paga la boleta desde la app leyendo el QR y, después, se acredita una devolución del 20% en la misma cuenta. El límite es de $10.000 por mes por persona, sumando ABL y Patentes. La acreditación suele reflejarse dentro de las 48 horas posteriores al pago. Para dimensionarlo: si una boleta es de $10.000, el reintegro ronda $2.000; con $25.000 mensuales, vuelve cerca de $5.000; y con $50.000 o más en pagos, se llega al máximo mensual permitido.

La guía práctica incluye: instalar Buepp, crear el usuario con celular y correo, validar identidad con DNI y verificación facial, cargar saldo mediante transferencia y, finalmente, escanear el QR de la boleta desde la opción de pago. Si no se cuenta con la factura impresa, el código puede obtenerse desde la consulta de boletas en el sitio de AGIP. El pago se hace con saldo disponible (no con tarjeta) y la devolución llega sola, sin gestiones extra. Además, en CABA existen beneficios adicionales para contribuyentes cumplidores: rebajas por pago anticipado, por abonar cada cuota antes del vencimiento y por adhesión al débito automático. Y hay un punto importante para casos específicos: con Certificado Único de Discapacidad vigente y vehículo a nombre del titular, se puede solicitar la exención total de Patentes ante AGIP.

Provincia de Buenos Aires: ARBA y los descuentos 2026 para el Impuesto Automotor

Para autos radicados en territorio bonaerense, ARBA mantiene un esquema de descuentos condicionado al cumplimiento fiscal. La regla central es no tener deudas exigibles asociadas al vehículo. Quien paga todo el año por adelantado, antes del vencimiento de la primera cuota, puede acceder a una rebaja de hasta 15%. Si se elige el calendario en cuotas, también hay premio: con pagos puntuales y situación regular, se aplica un descuento del 10% en cada cuota.

A eso se suman bonificaciones menores vinculadas al “buen contribuyente” y al débito automático (por ejemplo, 5% y 5%), aunque la clave es esta: los beneficios no se acumulan entre sí; se aplica el que corresponda según la modalidad elegida. La recomendación práctica es ordenar deudas, definir si conviene pago anual o cuotas y, si se opta por cuotas, adherir el impuesto al débito automático para no perder el beneficio por atrasos.