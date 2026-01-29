Créditos de Anses: el método rápido para ver cuánto debés y cuántas cuotas te faltan
Quienes aún están pagando préstamos tramitados en Anses pueden revisar el detalle de cuotas, montos y débito mensual desde la web, con CUIL y clave personal.
Miles de personas siguen cancelando créditos gestionados tiempo atrás a través de Anses, con montos que llegaron a $1.000.000 y planes de devolución de hasta 48 pagos. Aunque esa herramienta ya no se ofrece como antes, las cuotas continúan corriendo y conviene controlar el calendario para evitar recargos.
La consulta es online y permite ver, en pocos minutos, cuánto resta abonar y qué importe corresponde en cada vencimiento.
Dónde mirar el préstamo y el detalle de cuotas
El acceso se hace desde el portal “Mi Anses”. Para entrar, se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que ubicar el apartado de créditos y revisar los préstamos activos que figuren a nombre del usuario. En esa pantalla se muestra la cantidad de cuotas pendientes y el valor de cada una, lo que ayuda a ordenar el presupuesto mensual y anticipar posibles faltantes de fondos antes de la fecha de débito.
Además del detalle de pagos, la plataforma permite verificar la cuenta bancaria asociada al descuento. Si el débito se realiza desde un CBU que ya no se usa, también se puede actualizar esa información. Es un punto clave para quienes cambiaron de banco o modificaron su cuenta habitual: con el dato correcto cargado, se reducen los riesgos de que la cuota no se cobre en término por un error de cuenta.
Anses recordó que el descuento de la cuota se ejecuta durante los primeros días del mes: el débito se realiza entre el día 1 y el día 10, según cada caso. Si en ese período no hay dinero suficiente en la cuenta, el sistema no puede completar el cobro. En esa situación, al mes siguiente se intentará descontar dos cuotas juntas y, además, se aplicarán intereses. Por eso, la recomendación es simple: entrar a la plataforma y confirmar que el pago efectivamente impactó. Cuando no se registró el cobro, suele aparecer un aviso de “mora”, que funciona como alerta para regularizar cuanto antes.
Por qué la primera cuota suele ser más alta y qué opciones hay hoy
Otro dato que genera consultas es la diferencia entre el primer pago y los siguientes. Según la información oficial, desde la segunda cuota hasta la última el importe se mantiene sin cambios, mientras que el primer vencimiento suele ser más elevado porque incluye cargos administrativos. Esa variación inicial puede confundir a quienes comparan el monto del debut con el resto del cronograma, por lo que conviene mirar el detalle completo dentro del sistema antes de asumir que hubo un aumento.
En cuanto a la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo, el esquema de créditos que se ofrecía a trabajadores y jubilados dejó de estar disponible tras el cambio de administración nacional. Eso no modifica las obligaciones de quienes ya lo habían pedido: esos compromisos deben seguir pagándose según el plan vigente. De todos modos, para jubilados, empleados y también para titulares de asignaciones, existen bancos que ofrecen líneas con condiciones particulares, pensadas para ese público. La clave, en cualquier caso, es mantener el control del débito mes a mes y verificar que la cuenta informada tenga saldo suficiente en la ventana de cobro.