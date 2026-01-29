Créditos de Anses: el método rápido para ver cuánto debés y cuántas cuotas te faltan

Miles de personas siguen cancelando créditos gestionados tiempo atrás a través de Anses, con montos que llegaron a $1.000.000 y planes de devolución de hasta 48 pagos. Aunque esa herramienta ya no se ofrece como antes, las cuotas continúan corriendo y conviene controlar el calendario para evitar recargos.

La consulta es online y permite ver, en pocos minutos, cuánto resta abonar y qué importe corresponde en cada vencimiento.

Dónde mirar el préstamo y el detalle de cuotas El acceso se hace desde el portal “Mi Anses”. Para entrar, se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que ubicar el apartado de créditos y revisar los préstamos activos que figuren a nombre del usuario. En esa pantalla se muestra la cantidad de cuotas pendientes y el valor de cada una, lo que ayuda a ordenar el presupuesto mensual y anticipar posibles faltantes de fondos antes de la fecha de débito.

Además del detalle de pagos, la plataforma permite verificar la cuenta bancaria asociada al descuento. Si el débito se realiza desde un CBU que ya no se usa, también se puede actualizar esa información. Es un punto clave para quienes cambiaron de banco o modificaron su cuenta habitual: con el dato correcto cargado, se reducen los riesgos de que la cuota no se cobre en término por un error de cuenta.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Shutterstock Anses recordó que el descuento de la cuota se ejecuta durante los primeros días del mes: el débito se realiza entre el día 1 y el día 10, según cada caso. Si en ese período no hay dinero suficiente en la cuenta, el sistema no puede completar el cobro. En esa situación, al mes siguiente se intentará descontar dos cuotas juntas y, además, se aplicarán intereses. Por eso, la recomendación es simple: entrar a la plataforma y confirmar que el pago efectivamente impactó. Cuando no se registró el cobro, suele aparecer un aviso de “mora”, que funciona como alerta para regularizar cuanto antes.