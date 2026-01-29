Se suspende por lluvia: qué actividades se postergan en el Gran Mendoza este fin de semana

No significa que "se caerá el cielo" pero muchas veces una lluvia leve puede arruinar los equipos técnicos o generar problemas a la gente en medio de una caminata o un recital. Por eso, muchos entes trazaron una línea con en el flyer correspondiente que indica "actividad suspendida".

La ciudad de Mendoza, que conduce Ulpiano Suarez, comunicó que el intendente: " prioriza la seguridad de las personas y suspende eventos programados en la agenda de la Ciudad".

De acuerdo a lo que contaron a MDZ desde ese municipio, "La actividades que se han suspendido son las que son al aire libre , por ejemplo el picnic nocturno, aunque la tormenta sea leve, no se puede hacer porque se moja el pasto; en muchas no importa si llueve mucho o no, el tema es que es muy arriesgado la logística y tener que suspender y avisarle a todas las personas que se inscribieron".

Además, la peña de las reinas de la Vendimia del departamento que era este domingo 1 de febrero se supendió porque entre este viernes 30 y el sábado 31 estaba previsto el armado del escenario, por lo tanto las lluvias arruinarían todo que se vaya sumando, como las luces, cables, etc.

Las propuestas alcanzadas por esta medida son:

Astroturismo entre viñedos – viernes 30 de enero

Relatos nocturnos – viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero)

Picnics Musicales – sábado 31 de enero

Sábados sorprendentes – sábado 31 de enero

Propuestas en el Teatrino de la plaza Independencia

Animate – domingo 1 de febrero

Peña de las Reinas – domingo 1 de febrero

Desde la Ciudad de Mendoza se informará oportunamente si alguna de estos eventos será reprogramado, respondiendo a la agenda de actividades culturales y recreativas, pero siempre priorizando el bienestar y la seguridad de la comunidad, sostuvieron.

Godoy Cruz y Luján comunicarán en las próximas horas si habrá actividades suspendidas

El departamento que dirige Diego Costarelli está evaluando que hará de acuerdo a los pronósticos. La mayoría de los eventos son adentro, sin embargo está prevista en el Espacio Arizu una peña folclórica.

La cita es para el sábado 31 de enero, a partir de las 20. La propuesta fue pensada para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y la identidad cultural. Es que, la idea es compartir una noche distendida, con livings, mesas de vinos y gastronomía típica, en un entorno que conjuga historia y vanguardia, sostuvieron desde el municipio.

Lo mismo sucede por estas horas con Luján de Cuyo, que conduce Esteban Allasino donde hay varias eventos al aire libre como el Luján suena.

Las Heras: la Vendimia se anticipó para este jueves por la posible lluvia del viernes

Por primera vez la Fiesta de la Vendimia lasherina será en el predio Los Pescadores, que queda en lateral oeste de Acceso Norte entre Los Pescadores y Reconquista. La Vendimia "de mi gente trabajadora" estaba prevista para este viernes 30 y por la posible tormenta, se anticipó para este jueves 29.

Otras actividades, como una feria al aire libre que hay el sábado 31 por ahora se realizará sin problemas en el Parque de la Familia de 18 hasta la medianoche.

Los detalles de la Fiesta de la Vendimia lasherina

#Vendimia2026 Las Heras Mendoza Instagram @lasherasmza

Cultura: la alternativa de una de sus actividades al aire libre

A diferencia de lo que ocurrió el viernes de la semana pasada con la tercera noche de Jazz en el Lago que debió suspenderse casi hacia el final, por una tormenta repentina de lluvia y granizo, las actividades al aire libre que organiza Cultura este fin de semana tienen algo muy positivo: son el Le Parc, por lo tanto si llueve, no se supenderán, sino que se trasladarán desde los jardines hacia adentro del edificio que queda en la calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.