Moratoria en CABA: amplían el monto para el pago de deudas de ABL y patentes sin intereses

El gobierno de CABA amplió el plazo y el monto para el pago de deudas de ABL y patentes con boleta única en el marco de la moratoria.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través de la agencia recaudadora AGIP anuncio la ampliación a $1 millón del monto máximo para acceder a la opción de la boleta única para pagar deudas de ABL y Patentes, en el marco de la moratoria lanzada.

Quienes quieran acceder deberán descargar o pagar la boleta de cuota única a través de la web de AGIP. La misma incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31/8/2025, con la condonación de intereses ya aplicada, una metodología que ya fue utilizada por más de 40.000 personas.

Cómo obtener la boleta única Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción “Pagos | Consulta de boletas”. Elegir el impuesto (Inmobiliario/ABL o Patentes) e ingresar los datos correspondientes. Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”. Podrá abonarse mediante QR o descargarse para su visualización y pago cliqueando en el recuadro correspondiente. Esta boleta también estará disponible en el Home Banking. Aparecerá como cuota 219 con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.

Extienden la moratoria El Gobierno también anunció que se extendió hasta el 9 de enero la condonación del 100% de los intereses para el pago al contado en una sola cuota. Como alternativa, hay opciones de financiación de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses según las fechas y la modalidad elegida.