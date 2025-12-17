Moratoria en CABA: amplían el monto para el pago de deudas de ABL y patentes sin intereses
El gobierno de CABA amplió el plazo y el monto para el pago de deudas de ABL y patentes con boleta única en el marco de la moratoria.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a través de la agencia recaudadora AGIP anuncio la ampliación a $1 millón del monto máximo para acceder a la opción de la boleta única para pagar deudas de ABL y Patentes, en el marco de la moratoria lanzada.
Quienes quieran acceder deberán descargar o pagar la boleta de cuota única a través de la web de AGIP. La misma incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31/8/2025, con la condonación de intereses ya aplicada, una metodología que ya fue utilizada por más de 40.000 personas.
Te Podría Interesar
Cómo obtener la boleta única
- Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción “Pagos | Consulta de boletas”.
- Elegir el impuesto (Inmobiliario/ABL o Patentes) e ingresar los datos correspondientes.
- Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”. Podrá abonarse mediante QR o descargarse para su visualización y pago cliqueando en el recuadro correspondiente.
Esta boleta también estará disponible en el Home Banking. Aparecerá como cuota 219 con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.
Extienden la moratoria
El Gobierno también anunció que se extendió hasta el 9 de enero la condonación del 100% de los intereses para el pago al contado en una sola cuota. Como alternativa, hay opciones de financiación de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses según las fechas y la modalidad elegida.
Además, para brindar asistencia a quienes quieran adherirse, se amplió el horario de atención en la Sede Central de AGIP (Viamonte 900): hasta el 9 de enero, será de lunes a viernes de 9 a 16.30 horas.