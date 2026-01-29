La Ciudad impulsa un proyecto de ley para que la actualización del impuesto a las patentes no supere la inflación de 2025

El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura porteña para garantizar que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación de 2025.

AGIP, la Agencia recaudadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encarga del cobro del impuesto a las patentes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó una decisión clave en materia tributaria tras las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026. El Poder Ejecutivo porteño envió un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025.

De esta manera, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos postergará los vencimientos actualmente previstos mientras se tramita el proyecto de ley en la Legislatura porteña.

¿Qué establece el nuevo proyecto de ley? La Legislatura porteña ya aprobó tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes. De este modo, ahora tendrán un tope y en ningún caso la variación será superior a la inflación de 2025, que fue del 31,5%.