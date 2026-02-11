Valija de Antonini Wilson: detuvieron a Claudio Uberti y quedó preso en Ezeiza

El extitular del Órgano de Control Vial, Claudio Uberti , ingresó al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para comenzar a cumplir la condena de cuatro años y medio de prisión de la causa por la valija de Antonini Wilson , que arrastra desde poco más de 19 años, pero que recién ahora se hizo efectiva. Fue detenido en horas de la tarde en la zona de Belgrano.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 determinó esa pena tras haber probado su participación en el intento de contrabando de casi 800 mil dólares que el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson trató de ingresar al país durante los últimos meses del mandato de Néstor Kirchner.

Esta misma semana, la Corte Suprema puso punto final a su situación al rechazar el recurso extraordinario de sus abogados y la Policía Federal ejecutó de inmediato la orden de captura dictada por la jueza Sabrina Namer.

Uberti arribó a Buenos Aires vía Aeroparque la madrugada del 4 de agosto de 2007 en un vuelo privado procedente de Caracas. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal creada para gestionar acuerdos energéticos bilaterales entre Argentina y Venezuela. La lista de pasajeros la completaron Victoria Bereziuk, secretaria privada de Claudio Uberti ; el presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; y el empresario Antonini Wilson y otras personas vinculadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Durante el control aduanero, una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria llamada María de Luján Telpuk insistió en revisar una maleta que no había pasado por el escáner. En la pantalla había detectado objetos rectangulares sospechosos. Cuando consultó qué llevaba, Antonini Wilson respondió con despreocupación que se trataba de "libros y unos papelitos". Al abrirse la valija, aparecieron billetes de dólares estadounidenses. Primero el empresario aseguró que eran unos 60 mil dólares, pero el conteo posterior reveló una cifra 13 veces mayor: 790.550 dólares en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria.

El dinero fue incautado y ese mismo día Antonini Wilson participó en un acto en Casa Rosada antes de regresar a Estados Unidos vía Uruguay. En su momento, Aníbal Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Ministros, lo calificó de “mequetrefe” y desmintió que hubiera estado en Casa de Gobierno. Por otra parte, el destino del efectivo que jamás fue reclamado terminó destinado a jardines de infantes de zonas vulnerables.

Repercusiones en Miami y el laberinto judicial en Argentina

Los pedidos de extradición que formuló Argentina tampoco prosperaron, pero el caso tuvo derivaciones que cruzaron fronteras. En la justicia estadounidense, Antonini Wilson fue colaborador del FBI y declaró que el dinero estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, versión que nunca pudo ser probada en la justicia. El resultado en Miami fue la condena de tres venezolanos y un uruguayo acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez para intentar comprar el silencio de Antonini Wilson.

En Argentina, el expediente atravesó un laberinto judicial que duró casi dos décadas. Uberti fue inicialmente indagado y luego beneficiado con una falta de mérito, y el caso estuvo al borde del cierre por prescripción. Sin embargo, la investigación se reactivó cuando se imputó también al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exfiscal de la AFIP, Ricardo Echegaray, lo que extendió los plazos procesales por tratarse de exfuncionarios públicos. En diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, dictó un procesamiento de más de 500 páginas que empujó la causa hacia el juicio oral.

El debate se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1, que condenó a Uberti, pero absolvió a De Vido y Echegaray por falta de pruebas. La condena se fundamentó en que el exfuncionario actuó como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado, por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, aunque en grado de tentativa.

La ratificación de Casación y el ingreso definitivo a Ezeiza

En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa resolución. Los camaristas sostuvieron que la integración probatoria para atribuir responsabilidad a Uberti "no padece de arbitrariedad o parcialidad" y que existía un cuadro indiciario "de peso cargoso indudable". Según Casación, el hecho no se limitó al simple intento de ingreso de la valija con dinero, sino que formó parte de un entramado destinado a frustrar el ejercicio de los controles aduaneros.

Uberti nunca estuvo detenido a lo largo de los poco más de 17 años de la causa entre instrucción y debate oral. Estuvo al frente del OCCOVI entre 2003 y 2007, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal encabezado entonces por De Vido.