Valija de Antonini Wilson: ordenan detener a Claudio Uberti

Lo dispuso el TOPE 1 luego que la Corte dejara firme la condena por la coautoría de contrabando de importación de dádivas tras el escándalo de la valija del empresario venezolano.

El Tribunal Oral en lo Penal y Económico 1 ordenó la inmediata detención del ex titular del órgano de control vial durante el kirchnerismo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena por su participación en el ingreso ilegal de casi 800 mil dólares en 2007.

En las últimas horas la magistrada Sabrina Namer, emitió la orden de captura que quedó a cargo de la Policía Federal inmediata de Uberti de quien además dispuso su prohibición de salida del país. El ex funcionario quedará alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Uberti es uno de los "arrepentidos" en la causa Cuadernos, donde confesó su participación en el entramado de dádivas. "Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita", declaró ante el Tribunal Oral Federal 7.

En la llamada causa de la valija, Claudio Uberti arribó a aeroparque junto a Guido Antonini Wilson el 7 de agosto de 2007 procedente de Venezuela en un vuelo privado contratado por firma estatal de energía ENARSA. En la misma aeronave también venía su secretaria privada Victoria Carolina Bereziuk, el presidente de ENARSA Exequiel Omar Espinosa y cinco ciudadanos venezolanos vinculados a PDVSA.

Guido Antonini Wilson. Foto: AP Guido Antonini Wilson. Foto: AP El dinero oculto en el equipaje de mano de Antonini Wilson fue detectado por un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según quedó acreditado en el juicio, el guarda aduanero Jorge Lamastra se mostró reticente al control debido a lo avanzado de la hora. Sin embargo, la agente María Luján Telpuk insistió en revisar la valija después de que el escáner mostrara una gran cantidad de objetos rectangulares.