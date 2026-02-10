La Corte confirmó la condena de Claudio Uberti en la causa por la valija de Antonini Wilson

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena contra Claudio Uberti , el exfuncionario del kirchnerismo que intervino en el escandaloso episodio ocurrido el 4 de agosto de 2007 cuando el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson intentó ingresar al país casi 800 mil dólares en un maletín al arribar en un vuelo privado que compartió con Uberti y otros funcionarios.

El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa por cuestiones formales, confirmando así los cuatro años y medio de prisión efectiva para quien fuera titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi). La condena del Tribunal Oral en lo Penal y Económico 1 lo señaló como coautor de contrabando de importación de dádivas, agravado por la participación de dos o más personas y por su condición de funcionario público.

Uberti es uno de los "arrepentidos" en la resonante causa Cuadernos, donde confesó su participación en una red de coimas. " Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita ", declaró ante el Tribunal Oral Federal 7. Y agregó: "Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos; ella sabía todo lo que se hacía".

La historia de la valija comenzó cuando Antonini Wilson arribó a Aeroparque en un vuelo privado facturado a ENARSA, la empresa estatal de energía. Venía junto a Uberti, su secretaria privada Victoria Carolina Bereziuk, el presidente de Enarsa , Exequiel Omar Espinosa, y cinco ciudadanos venezolanos vinculados a Pdvsa . El viaje estaba relacionado con contratos para la construcción de una planta regasificadora en Argentina.

El dinero oculto fue detectado por un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según quedó acreditado en el juicio, el guarda aduanero Jorge Lamastra se mostró reticente al control debido a lo avanzado de la hora. Sin embargo, la agente María Luján Telpuk insistió en revisar la valija después de que el escáner mostrara una gran cantidad de objetos rectangulares.

Cuando le preguntaron qué llevaba, Antonini Wilson respondió: "Libros y unos papelitos". Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano cambió su versión y dijo que eran unos 60 mil dólares. Al contarlos, resultaron ser 790.550 dólares en billetes de 50.

Después del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca retiró el dinero y nunca se presentó ante la justicia argentina, que pidió sin éxito su extradición. Como colaborador del FBI, el empresario declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner.

El caso estuvo a punto de prescribir hasta que el juez Pablo Yadarola procesó a varios implicados, entre ellos al exministro de Planificación Julio De Vido y al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray. El juicio finalmente llegó en 2023, y el TOPE 1 condenó a Uberti pero absolvió a De Vido y Echegaray.

Para el tribunal, Uberti tuvo una participación clave en el entramado. Cuando fue descubierto el dinero, según él mismo declaró en el juicio, fue directo a la Quinta de Olivos esa mañana a informarle al entonces presidente Néstor Kirchner lo que había ocurrido. Sin embargo, no quedó demostrado que De Vido le hubiera dado la orden de traer esa valija. La fiscalía, por su parte, no acusó a Echegaray.

Junto a Uberti, también fueron condenados cuatro funcionarios aduaneros que participaron del encubrimiento: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra. Todos recibieron penas de entre 10 meses y un año de prisión en suspenso. La Corte también rechazó sus recursos de apelación.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado las condenas y las absoluciones. El fallo señaló que "la integración de las pruebas realizada en el fallo para sostener la responsabilidad de Uberti en el hecho no padece de arbitrariedad o parcialidad en su configuración". Los jueces agregaron que se habían "enlazado indicadores directos del modo en que se vincularon Uberti y Antonini Wilson en torno al ingreso de la valija conteniendo el dinero que es objeto de imputación".