Juani Goudailliez volvió a competir tras una dura lesión y quedó en el Top 10 de Río Pinto

El regreso de Juani Goudailliez no pasó desapercibido. Después de varios meses afuera por una lesión, el mendocino volvió a subirse a la bici en el Desafío Río Pinto y terminó dentro del top 10 en la categoría profesional.

El propio ciclista compartió su alegría en redes sociales, donde destacó que se trató de su primera carrera tras la lesión y también su debut en esta competencia. “Muy contento de poder volver a las pistas después de varios meses frenado”, escribió.

Su vuelta se dio en una de las pruebas más convocantes del continente. Con miles de corredores en competencia, el rendimiento de Goudailliez lo posicionó rápidamente entre los protagonistas.

La lesión que lo dejó afuera fue una fractura del cuello del fémur, conocida como fractura de cadera. Según contó el propio Juani a MDZ , el proceso de recuperación fue mejor de lo esperado, tanto en tiempos como en evolución física.

“Estuve rodeado de buena calidad de gente, de profesionales que me ayudaron a sacarlo lo mejor y más rápido posible”, explicó. Durante semanas, su rutina fue exigente, con trabajo físico diario enfocado en no perder masa muscular ni movilidad.

Apenas tres días después de la operación ya había arrancado con fisioterapia. A las tres semanas volvió a pedalear en rodillo y, con el paso de los días, fue recuperando ritmo hasta volver a entrenar al aire libre.

Juan Ignacio Goudaillez (5) El mendocino volvió a subirse a la bici tras su lesión y respondió con un top 10 en una competencia multitudinaria.

El proceso no fue simple. Goudailliez tuvo que reaprender movimientos básicos como caminar sin asistencia, algo que logró cerca del mes de la operación. Desde ahí, el objetivo fue claro: recuperar el nivel para volver a competir.

“Prácticamente tenía menos tiempo que antes, porque estaba todo el día enfocado en la recuperación”, contó. Entre sesiones de movilidad, ejercicios de fuerza y tratamientos como la cámara hiperbárica, su rutina fue constante.

Ese trabajo le permitió llegar en condiciones a Río Pinto, aunque con la certeza de que no iba a estar al 100%. Aun así, decidió competir para empezar a sumar ritmo de cara al resto de la temporada.

Un debut exigente en Río Pinto y un resultado que ilusiona

Rio Pinto 2026 - Juani Goudailliez (2) Tras meses frenado, Goudailliez volvió a competir y firmó una actuación destacada en Córdoba frente a miles de corredores.

El Desafío Río Pinto es considerado la carrera de mountain bike más grande de Sudamérica. Se disputa en La Cumbre, Córdoba, y convoca a miles de ciclistas de todo el país y del exterior.

La competencia combina tramos rápidos con exigentes subidas y un recorrido que ronda los 90 kilómetros. En esta edición, según detalló el propio Juani, participaron cerca de 7.000 corredores.

En ese contexto, el mendocino tuvo una actuación sólida. Logró mantenerse en el grupo de punta durante buena parte de la carrera antes de ceder terreno en el tramo final.

Finalmente, Goudailliez cruzó la meta en el décimo puesto de la categoría profesional. Un resultado que lo dejó conforme, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía.

“Hace dos meses estaba acostado en el hospital y ahora terminé en el top 10. Me deja contento y con ganas de más”, expresó. Su rendimiento también mostró que puede volver a ser competitivo en el corto plazo.

juani portada Juan Ignacio Goudailliez, en acción.

Este tipo de competencias se enmarcan en el crecimiento sostenido del deporte a nivel nacional, donde cada vez más jóvenes encuentran en la práctica deportiva un espacio de formación integral. Más allá de los resultados, el deporte construye valores como la disciplina, el compromiso y la constancia, fundamentales en cada etapa del desarrollo de un atleta.

En ese contexto, MDZ es sponsor oficial de uno de los protagonistas de esta cobertura y, a través de su programa de sponsoreo deportivo, acompaña a atletas en pleno desarrollo para potenciar sus trayectorias en el alto rendimiento. La iniciativa busca dar visibilidad a sus historias y respaldar procesos que requieren continuidad, esfuerzo y proyección, impulsando oportunidades para deportistas en todo el país.

Rio Pinto 2026 - Juani Goudailliez (3) Juani junto a su compañero del Marconi Racing Team, Agustín Durán, quien se quedó con la victoria en la categoría profesional.

Además, destacó el trabajo de su equipo, el Marconi Racing Team. En particular, felicitó a su compañero Agustín Durán, quien se quedó con la victoria en la categoría profesional.

Los próximos desafíos en el 2026

Más allá del resultado, la carrera sirvió como punto de partida. El objetivo de Goudailliez está puesto en la segunda parte del año, donde buscará recuperar su mejor versión.

El paso por Río Pinto le permitió medir su nivel y confirmar que la recuperación fue efectiva. También le devolvió sensaciones de competencia que no tenía desde antes de la lesión.

Con este regreso, el mendocino vuelve a meterse en el radar del mountain bike nacional. Y, sobre todo, deja una señal clara: está listo para volver a competir al máximo nivel.