El palazo de Dibu Martínez por el preocupante partido ante Mauritania: "Faltó corazón, menos mal que no jugamos la Finalissima"

Dibu Martínez fue muy duro con el rendimiento de la Selección argentina en el amistoso con Mauritania y dejó varias frases picantes.

La Selección argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera, pero el resultado quedó en un segundo plano por el rendimiento del equipo. Uno de los que lo dejó claro fue Dibu Martínez, que se mostró muy molesto tras el partido y fue contundente en sus declaraciones.

El arquero, que tuvo varias intervenciones para sostener al equipo, no ocultó su fastidio por lo que vio dentro de la cancha. Incluso, al recordar la Finalissima que no se jugó ante España, lanzó una frase que rápidamente hizo ruido: "Menos mal, ja, si jugamos así".

Pero no fue lo único. El marplatense apuntó directamente contra la actitud del equipo: “Para representar a la Selección tenemos que competir mejor” y agregó: “Nos llegaron demasiado. Ellos se jugaron la vida, pero hay que tener un poquito más de corazón”.

Dibu Martínez dejó frases fuertes y autocrítica total El fuerte mensaje del Dibu tras el flojo 2-1 de Argentina ante Mauritania El fuerte mensaje del Dibu tras el flojo 2-1 de Argentina ante Mauritania. TyC Sports En la misma línea, profundizó su autocrítica: “Faltó intensidad, faltó solidez y faltó convicción. Cuando jugamos con la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”. Además, remarcó que fue uno de los peores partidos en este ciclo: “Bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso”.