Multas a los hinchas de la Lepra: investigan si la policía las hizo a propósito

El director de la Inspección General de Seguridad Marcelo Puertas confirmó que se abrió una investigación por la lluvia de multas que recibieron los hinchas de la Lepra después del partido del 30 de abril en el Estadio Malvinas en el que Independiente Rivadavia derrotó a Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores.

Las multas con las que se encontraron los hinchas cuando salieron del partido.

Una denuncia anónima encendió las alarmas y derivó en una investigación oficial. El martes, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un expediente para determinar si la Policía Vial actuó con mala intención al labrar una cantidad inusual de multas a hinchas de la Lepra.

Puertas confirmó a MDZ Radio FM 105.5 la apertura de la investigación y explicó que todo se inició a partir de un correo electrónico anónimo que recibió el organismo. "Hace una descripción de dos carillas en donde indica que la Policía Vial habría actuado con cierta animosidad respecto de los simpatizantes que asistieron ese día", señaló el funcionario.

Según el relato anónimo, varios policías les indicaron a los conductores que podían estacionar sin problemas en determinados lugares, y al regresar del partido se encontraron con una multa sobre el parabrisas. "Eso es lo que estamos investigando", dijo Puertas.

marcelo puertas igs.JPG Marcelo Puertas. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La investigación

Por el momento, la IGS está recabando información para determinar posibles responsables. Por un lado, busca datos duros: cuántas multas se labraron ese día, en qué zonas y bajo qué causales. Por otro, citará al azar a algunos de los hinchas de la Lepra para que aporten su versión de los hechos, ya que los denunciantes no se identificaron y no existe una lista de afectados.

"Primero vamos a investigar si las multas están bien fundadas, si la infracción realmente existió. Y después vamos a escuchar a las personas que las recibieron", explicó.

Puertas reconoció que probar la intencionalidad es el mayor desafío del caso. "Es muy difícil. Tenemos que determinar primero si los motivos de las multas están fundados en una infracción real, como estacionar sobre una senda peatonal o una bicisenda", admitió.

partido de la lepra Maru Mena /MDZ

Si la investigación preliminar arroja elementos sospechosos, el expediente se transformará en un sumario formal con personas imputadas y derecho a defensa. En caso contrario, si en dos o tres meses no aparecen pruebas concretas, el expediente se archivará.

Lo que sí quedó claro es que se trata de un hecho sin precedentes. Consultado sobre antecedentes similares, Puertas fue categórico: nunca antes se había investigado una situación parecida con hinchas de la Lepra ni con los de ningún otro club de Mendoza.