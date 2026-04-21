Los 18 jugadores de la Selección argentina que están en el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026: hay polémica

Se reveló a los 18 jugadores de la Selección argentina que figuran en el álbum de figuritas de la Copa del Mundo 2026 y hubo polémica con dos futbolistas.

Faltan menos de dos meses para que el Mundial 2026 se ponga en marcha. Allí, la Selección argentina de Lionel Scaloni buscará defender la corona de campeón del mundo y buscará hacer historia al intentar convertirse en el primer bicampeón del mundo.

Como en cada año mundialista, Panini lanza el álbum de figuritas en donde todos los fanáticos buscarán completarlo lo antes posible. No obstante, esa no es una misión fácil, ya que este año hay mayor cantidad de países participantes y también agregaron más figuritas especiales.

La polémica del álbum de figuritas con los jugadores de la Selección argentina En cuanto a la página de la Selección argentina hay 18 jugadores (más el escudo) por pegar, pero en las últimas horas se encendió la polémica en las redes debido a que figuran algunos jugadores que no tienen su lugar confirmado en el certamen mundialista a diferencia de otros que sí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/expefutbol/status/2046326030562988417?s=46&partner=&hide_thread=false Así se ve la página de la Selección Argentina en el Álbum del Mundial 2026.



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La polémica se debe a que en el álbum aparece Franco Mastantuono, quien buscará meterse en la lista de Scaloni, y no figura Thiago Almada, una pieza fija para el DT. La otra polémica es que está Leonardo Balerdi y no Lisandro Martínez, quien a pesar de que no fue convocado en la última fecha FIFA, ya se recuperó de su lesión y todo indica que estará en la cita mundialista.