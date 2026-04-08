Selección argentina: la noticia que festeja Lionel Scaloni a 64 días del Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección argentina sigue atento a la evolución de un jugador fundamental pensando en el debut en la Copa del Mundo. De quién se trata.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, en la Selección argentina empiezan a aparecer señales positivas que ilusionan. En ese contexto, Lionel Scaloni sigue muy atento a la recuperación de una fija en la lista de 26 que irán a Estados Unidos, México y Canadá.

Y no es otro que Lisandro Martínez, el zaguero zurdo del Manchester United que a recuperando su forma física y, tras varias semanas, volvió a entrenador con normalidad. El ex Defensa y Justicia había sufrido una molestia muscular en el sóleo derecho y antes de esa lesión acumulaba 15 partidos consecutivos como titular en los Red Devils, donde es una pieza fundamental.

A raíz de eso, no solo se ausentó a los últimos cinco partidos de su equipo en la Premier League, sino que lo más doloroso es que no estuvo presente en la última convocatoria de la Albiceleste antes de la Copa del Mundo: los amistosos de marzo ante Mauritania y Zambia en la Bombonera.

Lisandro Martínez Licha Martínez, listo para volver a jugar con el Manchester United. Foto: EFE Por qué la recuperación de Lisandro Martínez es tan importante para la Selección argentina En esa pelea por un lugar, Licha no la tiene fácil: compite cabeza a cabeza con Nicolás Otamendi por un lugar en el once de gala. No obstante, si el físico lo acompaña, será el reemplazante del Kaiser (suspendido) en el debut mundialista de la ante Argelia el 16 de junio. Por eso, necesita sumar minutos cuanto antes para volver a competir al máximo y ser evaluado por Scaloni.

Cabe recordar que el defensor de 28 años viene de un parate previo mucho más largo: hace poco dejó atrás una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que lo tuvo varios meses afuera de las canchas. Por eso, necesita sumar minutos cuanto antes para volver a competir al máximo.