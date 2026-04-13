En qué consiste el Programa Formando Capital Humano, la nueva apuesta del Gobierno para generar empleo

El Programa Formando Capital Humano fue creado por el Gobierno y tendrá por finalidad “promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo”, según un informe que publicó este lunes el Boletín Oficial.

En el escrito se indicó: “Créase el Programa Formando Capital Humano que tendrá por finalidad promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo, de acuerdo con los requerimientos y demandas de los distintos sectores de la actividad económica nacional, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional que les permitan incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar su situación de empleo o avanzar en el desarrollo de su proyecto ocupacional”.

Además, señaló que el mismo “tendrá por finalidad promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales, de conformidad con los requerimientos y demandas de los distintos sectores de la actividad económica nacional, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional que permitan incrementar las oportunidades de inserción laboral formal, mejorar la situación de empleo o avanzar en el desarrollo de proyectos ocupacionales”.

“El programa buscará facilitar el acceso a una oferta amplia de formación laboral que permita mejorar las competencias, mediante la articulación, integración y complementación de las acciones de formación laboral y profesional desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Capital Humano fortaleciendo la articulación público-privada en la gestión de estas políticas”, añadió.

En tanto, explicó: “El acceso de la población destinataria a la oferta formativa se instrumentará a través de un sistema de vouchers que permita facilitar las gestiones vinculadas con la generación y seguimiento de la oferta formativa y con la participación de las personas destinatarias. Dicho instrumento permitirá el acceso a las capacitaciones de formación laboral y profesional, generando una mayor claridad, eficacia y eficiencia respecto de la oferta disponible para mejorar sus habilidades laborales y profesionales”.