La nueva ola de despidos tecnológicos: ¿estamos frente al fin del trabajo o de una forma de trabajar?

En los últimos meses los anuncios de despidos en grandes compañías tecnológicas volvieron a instalar una pregunta incomoda. ¿La inteligencia artificial está reemplazando a las personas. Casos recientes como Oracle con miles de recortes asociados a la automatización y reorganización de su operación no son hechos aislados.

Se suman a una tendencia más amplia que atraviesa a toda la industria tecnológica . Solo en 2024 el sector tecnológico global registro más de 260.000 despidos según relevamientos del mercado.

En 2025 la tendencia continua y en 2026 los recortes ya no responden solo a ciclos económicos sino a la adopción de inteligencia artificial. La narrativa parece evidente. Más tecnología, menos empleo . Pero la historia muestra algo más complejo. Ninguna tecnología terminó por destruir empleo, sino todo lo contrario.

El patrón es claro. Ninguna revolución tecnológica eliminó el trabajo . Eliminó formas de trabajar y creó otras nuevas.

¿Qué cambia ahora en el trabajo?

La inteligencia artificial introduce una diferencia clave. La velocidad del cambio es mucho mayor. A diferencia de revoluciones anteriores, que se desplegaron durante décadas, la IA está transformando industrias en cuestión de meses. Y eso tiene consecuencias.

Los despidos actuales reflejan una reconfiguración del modelo operativo. La inteligencia artificial automatiza tareas, redefine roles y, sobre todo, obliga a repensar cómo se genera valor y se crean diferenciales competitivos duraderos.

A la velocidad de adopción se le suma, asociado con ésta, la facilidad de uso. Eso significa que hoy más que nunca, está cada vez más al alcance de la mano copiar lo que tu competencia avanza con tecnología.

Entonces el problema no es la tecnología, es cómo y para qué la uso. Porque despedir no es tan difícil en términos de procesos, ahora, pensar mejor para qué y cómo voy a utilizar la tecnología para generar valor diferencial, ésa es otra historia.

IA La inteligencia artificial introduce una diferencia clave. La velocidad del cambio es mucho mayor. Archivo.

El riesgo para las empresas

Muchas organizaciones están abordando la IA como una herramienta de eficiencia, esto es, menos personas, más automatización. Pero, como dijimos anteriormente, ese enfoque tiene un límite. La eficiencia es fácil de copiar. La ventaja competitiva, no.

La verdadera oportunidad no está en reemplazar personas, sino en potenciarlas. Empresas que utilicen la IA solo para reducir costos probablemente logren mejoras de corto plazo. Pero aquellas que la integren para rediseñar su negocio, sus procesos y su forma de decidir, serán las que construyan valor diferencia futuro.

La historia no se repite, pero rima. Algunos se adaptan y otros quedan atrás, pero las oportunidades van a estar para todos, sólo es cuestión de encontrar los socios adecuados para que te acompañen en el camino.

* Fernando Freytes. Ingeniero en Informática, CEO & Co-founder de Qaliqay Business Partners.